Aksa 1. Ligin 12. Haftası geride kalırken, hem üst sıralarda hem de alt sıralarda adeta nefes kesen bir mücadele yaşanıyor.

Süper Lige direk yükselme adına 5 takım nefes kesen bir mücadele verirken, ligde kalma mücadelesinde ise 7 takım arasındaki puan kavgası her geçen hafta biraz daha büyüyor.

12. haftaya lider giren A. Kozanköy’ün evinde Değirmenlik’e yenilmesi sonrasında takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu’nun evinde tek golle kazanması sonucunda liderlik koltuğuna otururken, Aslanköy ise Kaplıca deplasmanından tek golle galip dönerek 2. Sıraya yükseldi.

Play-off hattında bulunan DND L. Gençler Birliği ile Lapta takımları haftayı farklı galibiyetlerle kapatarak zirve yarışına adeta ortak oldular.

Alt sıralarda ise adeta cadı kazanı kaynıyor. Ligde 10. Sırada bulunan Yalova ile 16.sırada bulunan Kaplıca takımları arasındaki puan farkı sadece 3 puan fark olması alt sıralardaki puan kavgasının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Aksa 1. Lig 12. Hafta Toplu Sonuçları:

Hamitköy - Yalova: 1-3

DND L. Gençler Birliği – Binatlı: 4-0

Maraş – Göçmenköy: 3-2

Atoll Kozanköy – Değirmenlik: 1-2

Türk Ocağı Limasol – Lapta: 0-6

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya: 1-0

Serveroğlu Geçitkale - M. Hacıali Yılmazköy: 3-0

Kaplıca Karadeniz 61 – Aslanköy: 0-1

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

