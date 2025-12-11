Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen ve devam eden AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig ile ilgili olarak 13-14 Aralık 2025 tarihlerinde oynanması planlanan müsabakalar ile ilgili karar alındı.

Ülkemizi etkisi altına alan ve 2-3 gündür yoğun yağışların etkili olmasından dolayı birçok futbol sahası da etkilenmiştir. Söz konusu yaşanan durum sebebiyle hem yoğun maç programında futbol sahalarının korunması hem de birçok sahanın futbol oynamaya elverişli olmamasından dolayı 13-14 Aralık 2025 tarihinde AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig maçları dışında oynanacak olan AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ertelenmiştir.

Sezon planlaması kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda 13.haftası oynanacak olan AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları 10-11 Ocak 2026 tarihinde oynanacaktır. U17 Elit Lig’deki 9.hafta müsabakaları ve U17 Bölgesel Lig’deki 7.hafta müsabakaları da 1 hafta kaydırılarak 20-21 Aralık 2025 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.