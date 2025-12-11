Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Ligde 14 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Ali Şansalan görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

BUGÜN

19.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

13 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor: Yiğit Arslan

16.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

14 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

15 Aralık Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün