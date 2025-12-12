AKSA A2 Süper Ligde 12. haftada oynanan Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü arasında oynanan derbi maçta Dumlupınar A2 Takım kalecisi Ali Boztuna’nın burnu kırıldı. Mağusa Türk Gücü ile oynanan karşılaşmada burnu kırılmasına rağmen maçı tamamlayan Ali Boztuna’nın tedavisi sürüyor. Dumlupınar maçta Mağusa Türk Gücü’nü 3 – 1 mağlup etmişti. Tribün Kıbrıs ailesi olarak Ali Boztuna’ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz.