KKTC Atletizm Federasyonu, 12 Aralık 2025 Cuma günü Grand Sapphire Otel’de “Atletizmin Oscarları” adıyla ödül töreni düzenliyor. Törende sezon boyunca hem Türkiye şampiyonalarında hem de uluslararası arenada üstün başarı sergileyen sporcular onurlandırılacak.

Tören kapsamında Türkiye şampiyonalarında derece elde eden, milli takım kadrolarına seçilme başarısı gösteren, rekor kırarak ülkeyi gururlandıran ve KKTC Milli Takımı’na girmeye hak kazanan sporculara özel ödüller takdim edilecek. Gecede ayrıca sporcuların elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan antrenörlere de emeklerinden dolayı ödül takdimi yapılacak. Ödül töreni saat 18.30’da başlayacak.