Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, futbolumuzun dışa açılımına yönelik açıklamalarda bulundu. Hasan Sertoğlu’nun, BRT Haber Kanalı’nda Ebru Akgür Pehlivan ve Can İpçioğlu’nun sunumunda gerçekleştirilen Maça Doğru programındaki açıklamaları şöyle: “Geçmiş sezonlara oranla bu sezon 4’er takımın lig düşecek olması nedeniyle sezonun 2. devresinde ayrı bir heyecan ve rekabet olacak. Süper Ligde uzun yıllardan sonra ise 3 takım kafa kafaya şampiyonluk mücadelesiyle devre arasına gider. Maçlarda ciddi mücadele ve rekabet vardır. Hakem hataları ise her yıl konuşulur. Ancak teknik direktör, futbolcu hataları hiç konuşulmaz. Hakem orta sahada bir düdük çalar, ortalık kalkar oturur. Futbolcu net pozisyonu, penaltıyı atamaz. Ama konuşulmaz. Herkes elini taşın altına koyarak futbolumuz ileriye gider. Kendimize örnek Türkiye liglerini alırsak, Hiçbir yere gidemeyiz. Biz kendimize Türkiye Ligini örnek almayacağız. Biz kendimize örnek İngiltere Premier Ligi alacağız. Orada hakemler öyle hatalar yapar ama konuşulmaz. Çünkü futbol bir oyundur. Herkes gibi hakem de hata yapacak. Yetki kasti olmasın. Bizde de öyle hakem yoktur. Biz bir hakem bir takım aleyhine vahim hata yapmışsa, o hakemi sezon sonuna kadar o takımdan uzak tutarız. Ben hakem Utku Hamamcıoğlu ile görüştüm. Bir takım aleyhine 2 penaltı kararı vermişti. Kendisine ceza verildi. Ama cezayı, ceza olarak düşünmeyin. Hakemi korumak adına da o dinlendirme verilir. Bir hakemi başka maça versek ve yine hata yapsa o hakemi kaybederiz. Utku Hamamcıoğlu çok üst düzey bir hakemdir. Ve bizim hakem kaybetme lüksümüz yoktur.”