Dubai’de 5–7 Aralık tarihlerinde düzenlenen, 92 ülkeden 2500 sporcunun katıldığı Oceanman World Championship açık deniz yüzme organizasyonunda ülkemizi temsil eden genç sporcu Erin Mazharoğlu, önemli bir başarıya imza attı.

2 km sprint yarışında kulaç atan Erin, yaklaşık 200 sporcu arasında 13–19 yaş grubunda 14., genel yaş kategorilerinde ise 26. sırayı elde ederek yarışını 29.10’luk derecesiyle tamamladı. Genç yaşına rağmen uluslararası arenadaki bu performansı, yüzme camiasında takdir topladı.

Başarılı sporcunun ailesi, yarış sürecinde kendisine verdiği destek nedeniyle CapitalBank Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, genç sporcuların desteklenmesinin büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Erin’in elde ettiği sonuç, hem ailesi hem de yüzme sporuna gönül verenler için büyük bir gurur kaynağı oldu.