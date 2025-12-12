Salih KARAOSMAN

Binatlı Yılmaz Spor Kulübünün (BYSK) dün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu tamamlandı. Salih Gülmez’in başkanlıktan istifası sonrasında gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulda Divan Kurulu Başkanlığına Ferit Tatlıses, Sekreterliklerine ise Anıl B. Zaim ve Erol Ervan seçildi. Salih Gülmez başkanlığındaki eski yönetim kurulunun mali ve faaliyet raporlarının onaylandığı Olağanüstü Genel Kurul, başkan adayı çıkmamasından dolayı 15 gün ertelendi. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Divan Başkanlığı, Olağanüstü Genel Kurulun 24 Aralık akşamı BYSK Lokalinde saat 19:00’da yapılacağı duyuruldu.