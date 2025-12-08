Girne Belediyesi katkılarıyla hazırlanan “Girne Belgeseli” yoğun ilgi üzerine ikinci kez izleyiciyle buluşuyor.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, yapımcılığını Ali Atamer, yönetmenliğini ise Derya Atamer’in üstlendiği belgeselin ikinci gösterimi, 13 Aralık Cumartesi saat 17.00’de Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ana kampüste yer alan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Girne’nin hafızasını, kültürünü ve geçmişten bugüne uzanan yaşamını ele alan belgeselin gösterimi halka açık ve ücretsiz olacak.

Rezervasyon ve bilgi için Girne Belediyesi Kültür-Sanat Bölümü’ne 0392 650 01 00 veya 0533 849 89 47 numaralarından ulaşılabilecek.

Gösterime katılmak isteyenlerin rezervasyon yaptırması gerektiği belirtildi.