Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin bölgede bir ilk olarak hayata geçirdiği Futbol Akademisi, yılbaşı yemeğinde aileler ve çocukları bir araya getirdi. Belediye’nin Bafra halk plajı Bostan Beach Restorantında düzenlenen program, hem samimi atmosferi hem de yüksek katılımıyla dikkat çekti. Bu çalışma, belediyemizin sosyal belediyecilik alanında öncü bir adım attığını bir kez daha gösterdi.

Akademide eğitim gören çocuklarımız; antrenörleri ve aileleri ile birlikte yeni yılı coşku içinde karşılarken, etkinlikte dayanışma, motivasyon ve spor kültürünün önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Programda konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, futbol akademisinin ortaya çıkış amacının sadece spor yaptırmak değil, çocuklara disiplin, özgüven ve takım ruhu kazandırmak olduğunu vurguladı. Başkan Tuğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizde sporun gelişmesi için çıktığımız bu yolda, çocuklarımızın ve gençlerimizin gösterdiği ilgi bize güç veriyor. Futbol Akademimiz, belediyemizin ilklerinden biri olarak kısa sürede büyük bir başarıya ulaştı. Çocuklarımızın sportif faaliyetlere erişimini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Talepleri doğrultusunda imkânlarımızı geliştirecek, onların yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Belediye Başkanı, ailelerin akademiye gösterdiği desteğin de önemine dikkat çekerek, sporun geleceği için en değerli ortaklığın çocuk, aile ve belediye üçgeninde kurulduğunu belirtti.

Gece boyunca çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de yeni yılın mutluluğunu birlikte paylaşmanın keyfini yaşadı. Akademinin yıl boyunca ortaya koyduğu başarılar da etkinlik sırasında bir kez daha hatırlandı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, bölgedeki tüm çocukların sporla buluşması için imkanları artırmayı ve akademi çalışmalarını güçlendirerek sürdürmeyi hedefliyor.