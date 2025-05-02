Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gazimağusa bölgesinin büyük köylerinden Yıldırım sakini öğrenci velileri köylerindeki Mustafa Kemal İlkokulu’na aile 4yaş, ana sınıf, 1 ve 2. Sınıfların bulunduğu binaların büyük tehlike altında olduğunu söyleyerek isyanlarını gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Yıldırım Köyü’ndeki Mustafa Kemal İlkokulu’na aile dersliklerin, yıllardır bekleyen tadilat nedeniyle ciddi risk taşıdığını vurgulayan veliler, okuldaki tuvaletin damının çöktüğünü bu nedenle de iki yıldır öğrencilerin konteyner tuvalet kullandığını okul kantini ve mutfağın bulunduğu binanın ise hijyen ve güvenlik açısından içler acısı durumda olduğunu belirttiler.

Bu arada esas dersliklerin olduğu binalarda kolanların ve kirişlerin ömrünü bitirdiğini vurgulayan veliler Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak okula bir an önce müdahale edilmesini istediler.

Defalarca Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle bu konuda konuştuklarını söyleyen veliler “İhale açıkta bekliyor, ancak yetkililer ya “bütçemiz yok” diyor ya da ilgilenmiyor” dediler.

Okul yönetimi ve veliler, “Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin canı bu kadar mı değersiz? Daha ne bekleniyor.” diyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.