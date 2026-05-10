Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Rüya Sakallı

Esentepe: Ali Karal, Nehir Cantaş, Ege Açıkportalı (Dk 90 Oladımejı), Salih Karal, Semih Arslan (Dk 46 Benjamın), Kaya Bahadır, Dinçer Karal ,Devran Güneş, Olamılekan, Osman Turgut, Sander Ersoy.

Mesarya: Mehmet Özer, Okan Göktürk (Dk 90 Ali Üçtaş), Mıracle, Ali Kahraman (Dk 90 Tony), Abdullah Şengül, Tugay Sezer, Tall, Salahi Aldağ (Dk 70 Mustafa Ali Öztürk), Çağlar Toklu (Dk 70 Hasan Hüseyin Ölmez), Mustafa Korkmaz, Yusuf Altıner.

Ligin son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Mesarya ile 0-0 berabere kalan Esentepe, ligi 36 puanla tamamlayarak, yorucu bir sezonu geride bırakmış oldu. Bu sonucun ardından Esentepe, ligi tamamlarken, Mesarya puanını 32 yaparak, 16 puanla play-out grubuna kaldı.