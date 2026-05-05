Yıllarca KKTC’deki yerel balık kıtlığının, balıkçılarımızın balıklarını Güney’e satmalarından kaynaklandığını düşünmüştük. Ancak bugün ortaya çıkan tablo çok daha vahim. Güney Kıbrıs, Akdeniz'i de etkileyen iklim değişikliği gerçeğini görmüş ve gerekli adımları çoktan atmış. KKTC ise bir şey yapmamış ve ithal balık normalleşmiş. Gerçek şu: Denizlerimiz ısınıyor. Ortalama deniz sıcaklığımız 1974’ten bu yana yaklaşık +2°C, hatta 2004’ten itibaren +1°C artmış. Bu değişim sonucu neler oluyor? Yerel balıklar daha serin sulara, derinlere çekiliyor. Yerlerini istilacı türler alıyor. Güney Kıbrıs balıkçılarına derin sularda avlanma desteği vermis. İstilacı türlerle mücadele programları başlatmış. Balıkların üreme alanı olan deniz çayırlarını korumuş. KKTC’de ne iktidar ne de muhalefet konuyla ilgileniyor. Ya meselenin ciddiyeti kavranmamış, ya da umursanmıyor. Kavranmadıysa bu bir bilgisizlik, umursanmıyorsa bu bir sorumsuzluktur. Her iki durum da affedilemez. Sonuç şaşırtıcı değil: Bizde ithal balık - Onlarda yerel balık! İyi yönetim, iyi sonuç getirir. Kötü yönetim, kötü sonuç!

(Raşit Pertev)

SON DÖNEMDE YAŞANAN ÖNEMLİ KİMLİK BUNALIMLARI:

● MAYIS AYI

Kendisini Şubat veya Mart olarak tanıtıp onlardan rol çaldı. Bana sormadan sokağa çıkanı perisan ederim demektedir.

Alemin kralıyım, istersem kar bile yağdırırım diye böbürlenmektedir.

● JÜNAL JÜSTEL

Emekli olacakken kendini parti başkanı ve başbakan olarak buldu. "Alıň genni" ve "asarım seni" gibi sözlerle kendisini padişah zannettiğini ve kimlik bunalımını tescilledi. Çapkınlığı kimlik bunalımı öncesine dayanmaktadır.

● SELENA GOMEZ

Erken yaşta gelen şöhret sonucu anksiyete ve depresyonla mücadele etti, uzun süren zor dönemler yaşadı.

Sizlerin de bildigi kimlik bunalımı yaşayan ünlüler varsa yazabilirsiniz.

(Cenk Özdağ)

BAZI SAĞLIK ÖĞÜTLERİ :

Kendi tecrübe ve düşüncelerimdir.

Doktorunuza danışın.

7/24 Trump ı anlatan ve birçok ünlü akademisyen, gazetecı, uzmanı toplayıp yorum yaptıran TV kanallarını kapatın.

KAFA KARIŞIKLIĞI YAPIYOR.

Erken bunamaya sebep olabilir.

Üzüm üzüme bakarak kararır.

Sizde hep Trump ı seyretmeyin.

Kıbrısın İlk baharı muhteşemdir. Ancak bazı riskler taşır.

Ani ,Isı, basınç, nem değişiklikleri pek çok hastalığı tetikler. Başta virütük hastalıklar ve VERTİGO.

Bu nedenle yazlıkları erken çıkarmayın. Gıdanıza dikkat edin. Yağmurda yürünmez, evde kültür fizik yapın.

Vertigoda, yataktan ani kalkmayın. Kenarında oturun.

Üç dakika sağ tarafa, üç dakika sol tarafa, uç defa geriye yatın, . Bunu tekrarlayın.

İlk Bahar bir çok meyve ve sebzenin doğal çıktığı mevsimdir.

TURFANDA olanlara rağbet etmeyin.

Hem çok pahalı hem bazı numaralarla erken piyasaya sürerler. Nasıl olsa birkaç hafta içinde ucuzlar.

(Yücel Dolmacı)

Güney Kıbrıs seçim anketlerinde en çok tercih edilen çözüm modeli federasyon. Üniter devlet çözümü ise 10 puan farkla ikinci tercih. Bu ikisi dışındaki diğer modellerin pek esamesi okunmuyor. Kuzeydeki tercih de zaten federasyon. Yani tek yol federasyon!

(Ulaş Barış)