Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Ali E. Orçan, Berk Bağrıkara

Yenicami: Süleyman, Halil Uçar, Yasin, Barış (Hasan Ömerpaşa), Jimmy Mwanga (Tahir), Mehmet, Aboubacar Sangare, Ali, Samet, Görkem (Dk.46 Hüseyin Arifoğlu), Alaattin Yavuz

Doğan T. Birliği: Dursun, Ali (Emre Soytürk), Macdonald Niba, Mejdi, Mustafa Salk, Doğukan (Dk.71 Kenan), Muhittin, Mustafa Vardi, Erhun, Gime Toure, Billy Michael( Selim Saygı),

Goller: Dk.69 Hüseyin Arifoğlu Dk.84 Samet Akrep (P) Dk.45+3 Muhittin Tümbül Dk.90+7 Macdonald Niba (DTB)

Kırmızı Kart: Dk.90+4 Samet Akrep (YAK) Dk.82 Mustafa Vardi (DTB)

AKSA Süper Lig’de 8’inci haftaya lider giren Doğan Türk Birliği, Yenicami deplasmanında 2-2 berabere kalarak liderliği kaptırdı.

Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami – Doğan Türk Birliği mücadelesinde gol perdesi 45+3’üncü dakikada Muhittin Tümbül açtı ve konuk ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti. Yenicami, 69’uncu dakikada Hüseyin Arifoğlu ile beraberliği yakaladı. 84’üncü dakikada kazanılan penaltı gole çeviren Samet Akrep Yenicami’yi öne geçiren golü attı. Maçtadaki son gol ise 90+7’nci dakikada Macdonald Niba’dan geldi.

Doğan Türk Birliği’nde 82’nci dakikada Mustafa Vardi, Yenicami’de de 90+4’üncü dakikada Yenicami’den Samet Akrep kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadele sonunda haftaya lider giren Doğan Türk Birliği önemli iki puan kaybederken, aldığı 1 puan sonrası 20 puana yükseldi ancak lig sıralamasında 3’üncü sıraya geriledi. Yenicami ise son anlarda kaçırdığı galibiyet sonrasında puanını 8’e çıkardı.

Ligin 9’uncu haftasında Doğan Türk Birliği, China Bazaar Gençlik Gücü’nü ağırlayacak, Yenicami ise Mormenekşe’nin konuğu olacak.

(Foto: Özgür Göksel)