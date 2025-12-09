Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kadınlar Ligi’nde Ocak ayında başlayacak yeni sezon için takımlar hazırlıklarını devam ettiriyor.

Ligde mücadele edecek olan takımlar yavaş yavaş ligin havasına girmeye başladı.

Bu kapsamda son lig şampiyonu Doğan Türk Birliği, geçtiğimiz hafta Cuma gününden Pazar gününe kadar Girne, Acapulco Hotel’de Teknik Direktör Serhat Deniz ve ekibinin nezaretinde kamp çalışması gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“KTFF Puma Kadınlar Ligi’nin son şampiyonu kadın futbol takımımız, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Acapulco Otel’de dört günlük yoğun ve verimli bir kamp programı tamamladı. Profesyonel çalışma disiplini, yüksek motivasyon ve takım içi uyumun ön planda olduğu kamp süreci, yeni sezona güçlü bir başlangıç için önemli bir adım olmuştur. Takımımıza başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.”