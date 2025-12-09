Beşiktaş'a sakat futbolculardan kötü haber geldi.

Siyah beyazlıların Gaziantep FK ile oynadığı maçta Cengiz Ünder ve Jota Silva sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İki futbolcunun ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

Cengiz Ünder 23. dakikada yerini Rashica'ya, Jota Silva ise 46. dakikada yerini Abraham'a bırakmıştı.

Kulüpten açıklama geldi

"Futbol A Takımımızın Süper Lig’de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 45'inci dakikasında rakip oyuncunun müdahalesiyle dizine aldığı darbe sonucunda oyuna devam edemeyen Jota Silva ile aynı müsabakanın 23'üncü dakikasında sol uyluk üst kısmında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Cengiz Ünder, sponsor hastanede MR görüntülemesinden geçti. Jota Silva’nın sol diz iç yan bağında kısmi yırtık, Cengiz Ünder’in sol uyluk üst iç kas grubu kas tendon bileşkesinde (adduktor longus) ise gerilme ve kanama saptanmıştır. Jota Silva ile Cengiz Ünder’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."