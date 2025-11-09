Stat: 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emir Turalı, Yalçın Kabacaklı

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa, Kaan, Armstrong Chidi, Arda (Caner), Yao Kouassi

Erkan (Süleyman), Candy Agbane, Seydi (Gökhan), Ibrahim Traore

Cihangir: Türkkan, Selçuk, Yusuf, Uğur Gök (Eray Vudalı), Hasan Ulukök (Dk.10 Yakup Şen(Dk.87 Berhan), Sercan, Berkem, Hakan, Babacar Dıop, Ndong Meye, Samson Ebuka

Gol: Dk 51 Ndong Meye(Cihangir)

AKSA Süper Lig’in 8’inci haftasında Lefke’nin konuğu olan Cihangir, maçı 1-0 kazandı ve lider Doğan Türk Birliği’nin puan kaybı yaşamasıyla birlikte liderliğin koltuğuna oturdu.

Karadağ’da oynanan mücadelede tek gol 51’inci dakikada Ndong Meye’den geldi. Cihangir bu galibiyetle 21 puana ulaşarak Süper Lig’in yeni lideri oldu. Lefke ise aldığı mağlubiyet sonrasında 11 puanda kaldı. Cihangir gelecek hafta Dumlupınar’ı ağırlayacak, Lefke ise Karşıyaka deplasmanına gidecek.

Lefke galibiyetiyle birlikte liderlik koltuğunun yeni sahibi olan Cihangir, galibiyet serisini de 7 maça çıkarmış oldu. Kırmızı mavili ekip, ligdeki tek puan kaybını ilk haftada Alsancak Yeşilova maçında aldı.

(Foto: Gürsel KARAGÖZLÜ)