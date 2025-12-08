Bir dönem ülkemizde forma giyen, birçok şampiyonluklarla gol krallıkları yaşayan Jacques Mbuyamba'nın oğlu olan ve şu anda Bandırmaspor U19 Takımında forma giyen Gift Mbuyamba, vatandaşlık sorunları ile karşı karşıya kaldı.

2006 yılında Kıbrıs'ın güneyinde dünyaya gelen ve KKTC vatandaşı olan Gift, ne TC ne de Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını alamadı.

4 sezondur Türkiye'de bulunan ve ilk önce Boluspor'da şu anda ise Bandırmaspor'da forma giyen 19 yaşındaki Gift, TC vatandaşı olamadığı için yerli statüde forma giyemiyor. TC vatandaşı olamadığı için statülere takılan Gift, profesyonel olma teklifi almasına rağmen KKTC'nin TC tarafından sporda tanınmaması nedeniyle imzayı atamadı.

Gift'in TC vatandaşlığına engelin ise Kıbrıs'ın güneyinde doğmuş olması ileri sürülürken, genç oyuncu elinde olmayan sebepler yüzünden mağdur durumda düştü.

Şu an için Gift'in sadece KKTC vatandaşlığı bulunmakta.