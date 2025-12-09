AKSA SÜPER LİG 12. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 12. Haftası Pazartesi akşamı oynanan Dumlupınar – Mağusa Türk Gücü derbisi ile sona ererken 12. Haftayı da Cihangir takımı lider olarak tamamladı.

Zirve yarışının iki iddialı takımının Girne’deki mücadelesinde Doğan Türk Birliği ile Cihangir 1 – 1’lik skorla sahadan ayrılırken zirve takipçisi China B. Gençlik Gücü konuk ettiği Karşıyaka’yı 3 – 2 mağlup ederek lider Cihangir ile puan farkını 1’e düşürerek haftanın kazançlısı oldu.

Mağusa derbisinde Dumlupınar ile MTG takımları sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaşarak 4 ve 5. sırada yer aldılar.

Son haftalarda çıkışta olan A. Yeşilova konuk olduğu Yenicami’ye yenilirken, Yenicami haftalar sonra evinde kazanarak rahat bir nefes aldı.

Bu sezon evinde kazanamayan takımlardan Esentepe konuk ettiği alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Mormenekşe’yi farklı mağlup ederek evinde ilk galibiyetini aldı ve bir basamak daha yukarıya tırmandı.

Ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen takımlardan K.Kaymaklı konuk olduğu ligin dibine demir atan Mesarya karşısında mücize bir geri dönüşe imza atarak sahadan 6 -4 galip ayrıldı. Yine inişli çıkışlı bir performans sergileyen iki takım Lefke ile Çetinkaya arasındaki mücadeleyi Lefke kazanarak play-off hattının üzerine çıktı.

Süper ligin ilk 11 haftasında galip gelemeyen iki takımdan biri olan Yeniboğaziçi konuk ettiği rakiplerinden Gönyeli’yi mağlup ederek ilk galibiyetini aldı ve camiaya yeniden umut verdi.

Ligin 12. Haftasında oynanan 8 karşılaşmanın 5 tanesini ev sahipleri kazanırken, bir maçı da deplasman takımları kazandı. 2 maç ise berabere tamamlandı. Golsüz karşılaşmanın oynanmadığı 12. Haftada 33 gol atılarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı.

Atılan gollerin 18 tanesini yabancı futbolcular atarken 15 tanesini ise yerli futbolcular kaydetti.

Haftanın en farklı galibiyetini Esentepe konuk ettiği Mormenekşe’yi 5 – 0 yenerek alırken, en gollü maç ise Mesarya ile Kaymaklı arasında oynanan ve 4 – 6’lık skorla biten karşılaşma oldu.

Gol krallığı yarışında Karşıyaka’dan Papa Ndior attığı bir golle gol sayını 14 yaparken, Cihangir’den Ndong Meye haftayı golsüz geçerek 12 golde kaldı.

Bu hafta oynanan 8 maçtan sadece birinde 2 kırmızı kart çıkarken bu kırmızı kartları Dumlupınar futbolcuları gördü. Ayrıca 39 sarı kart gösterildi.

Haftanın Takımı: Küçük Kaymaklı

Küçük Kaymaklı, Mesarya deplasmanında 4 – 2 geriye düştüğü maçı mucizevi bir şekilde çevirip, 6 – 4 kazanırken, haftalardır süren galibiyet hasretini sonlandırdı

Haftanın Yıldızı: Sulyman Olamilekan (Esentepe)

Son haftalarda istikrarlı bir futbol oynayıp, goller atan Sulyman, Esentepe’nin Mormenekşe’yi 5 golle mağlup ederek sahasındaki ilk galibiyeti almasına büyük katkı koydu

Haftanın Teknik Direktörü: Şemsi Oyuncu (Yeniboğaziçi)

Yeniboğaziçi Teknik Direktörü Şemsi Oyuncu, zorlu Gönyeli maçına takımını çok iyi hazırlarken, yaptığı kadro revizyonu ve uygulattığı oyun sistemiyle alınan sezonun ilk galibiyetine büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Doğan Türk Birliği– Cihangir)

Kerem Eran haftanın en zorlu maçı olan Doğan Türk Birliği – Cihangir zirve mücadelesinde oyunu fazla kesmeden, minimum hatayla başarılı bir yönetim sergileyip, oyunun kontrolünü de hep elinde tuttu

Haftanın Kare Ası

Emre (Yeniboğaziçi) Hasan Akkuyu (GG) Rasheed (K. Kaymaklı) Lukman (Esentepe)

Haftanın Onbiri:

Ali Karal (Esentepe) Mustafa (Lefke) Ali Özay (Yeniboğaziçi) Devran (Esentepe) Ertan (Yeniboğaziçi) Ali Üçtaş (Yenicami) Mustafa Sakalı (GG) Mert (MTG) Sangare (YAK) İssiak Bamba (GG) Debuto (K.Kaymaklı)

Aksa Süper Lig 12. Hafta sonuçları

Doğan T. Birliği – Cihangir: 1 – 1

Yenicami – A. Yeşilova: 3 – 2

Esentepe – Mormenekşe: 5 – 0

Mesarya – K. Kaymaklı: 4 – 6

Yeniboğaziçi – Gönyeli: 2 – 0

Lefke – Çetinkaya : 2 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka: 3 – 2

Dumlupınar – Mağusa T. Gücü: 1 – 1

Aksa Süper Lig 13. Hafta programı

Gönyeli – Mesarya

Yeniboğaziçi – Esedntepe

Cihangir – Mormenekşe

Karşıyaka – Doğan Türk Birliği

Mağusa Türk Gücü - Yenicami

Çetinkaya –Dumlupınar

K.Kaymaklı – Lefke

A. Yeşilova – C. B. Gençlik Gücü

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

