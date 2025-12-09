KTFF Soruşturma Temsilcisi, Av. Arzu İzveren Numan başkanlığında toplanan

KTFF Soruşturma Merci, 09.12.2025 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararlarını aldı.

Alınan sevk kararlarına göre Dumlupınar MTG maçı sonrası yaşanan saha olayları nedeniyle MTG antrenörleri Cevdet Çağer ve Ertaç Taşkıran ile Doğan Türk Birliği – Cihangir maçında ve Yenicami – A. Yeşilova maçında Disiplin Talimatı’na aykırı harekette bulunan teknik direktörler Ali Oraloğlu ile Sedat Devecioğlu KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Alınan kararlar şöyle:

1) AKSA Süper Lig’de 08.12.2025 tarihinde, 23259 maç numarasıyla Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında maç sonrasında olaylara karıştığı raporlardan tespit edilen Mağusa Türk Gücü’nün 4292 lisans numaralı antrenörü Cevdet Çağer’in Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

2) AKSA Süper Lig’de 08.12.2025 tarihinde, 23259 maç numarasıyla Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Dumlupınar TSK – Mağusa Türk Gücü karşılaşması sonrasında görevli ve yetkili olmamasına rağmen saha içerisine giren ve maç sonrasında olayların başlamasına sebebiyet verdiği raporlardan tespit edilen 3720 antrenör lisansı numaralı, 105683 futbolcu lisansı numaralı Ertaç Taşkıran’ın Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi ve 45. Maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine,

3) AKSA Süper Lig’de 05.12.2025 tarihinde Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda 23256 maç numarası ile oynanan Doğan Türk Birliği – Cihangir GSK karşılaşmasında KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’na aykırı harekette bulunan Cihangir GSK takımının ve ilgili takımın teknik direktörü 2732 lisans numaralı Ali Oraloğlu’nun KTFF Disiplin Kurulu’na sevkine,

4) AKSA Süper Lig’de 06.12.2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 23258 maç numarası ile oynanan Yenicami AK – Alsancak Yeşilova SK karşılaşmasında KTFF Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi’nin 12. Fıkrası’na aykırı harekette bulunan Yenicami AK takımının ve ilgili takımın teknik direktörü 1103 lisans numaralı Sedat Devecioğlu’nun KTFF Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir.