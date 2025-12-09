AKSA Birinci Lige çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 3 haftada 1 puan alan, buna rağmen ise play off hattının 1 basamak altında bulunan Yılmazköy’de teknik direktör Ali Suat Kanlı ve ekibi ile yollar ayrıldı. Yılmazköy yönetimi ve Ali Suat Kanlı arasında yapılan görüşme sonrasında deneyimli teknik adam ile yollar ayrıldı. Liderin 8 puan gerisinde bulunan Yılmazköy, Ali Suat Kanlı yönetiminde 12 haftada 18 puan topladı.