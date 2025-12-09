Aksa Birinci Ligin Girne ekiplerinden Türk Ocağı, takımın teknik direktörlük görevine Ahmet Dedekorkut'u getirdiğini duyurdu.

Divan Kurulu'nun yapılan görüşmeler sonunda Ahmet Dedekorkut ile teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtildi. Dedekorkurt daha önce birçok kez Türk Ocağı'nda teknik adam olarak görev yapmıştı.

Ligde 12 haftada 12 puan toplayan Türk Ocağı, 11. sırada bulunuyor. Sarı siyahlılar son olarak geride bıraktığımız hafta sonu konuk ettiği Lapta'ya 6-0 mağlup olmuştu. Türk Ocağı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Divan Kurulumuzun yaptığı görüşmeler sonucunda Teknik Direktör Ahmet Dedekorkut ile anlaşma sağlanmıştır. Kendisine ve takımımıza hayırlısı olsun"