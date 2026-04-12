Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran,Serdar Gürpınar, Abdulkadir Karadağ

Yenicami: Süleyman Çamlıca, Halil, Tahir, Sangare, Karan, Görkem,Asrın(64.Dk Mendy), Hüseyin Arifoğlu(74.Dk Barış), Issa(80.Dk Koray), Hasan Ömerpaşa, Reşit

Karşıyaka: Ufuk, Gökhan,Hasan Kanlı, İlker,Göksel(69.Dk Toykan),Süleyman Batuk,Mehmet Erol,Lawrance(60.Dk Hannibal),Mbaye, Kande,Andy

Kırmızı kart: 90+3.Dk Kande (Karşıyaka)

Goller: 31.Dk Halil Uçar,59.Dk Asrın,83.Dk Mendy(Yenicami)-24.Dk Göksel, 70.Dk Andy (Karşıyaka)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 26. Hafta maçında Yenicami, Karşıyaka’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Karşıyaka maçını Kerem Eran yönetti. Maç hareketli başladı.

21.Dk: Yenicami kontra atağında Asrın savunma arkasına sarktı ve kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldı. Asrın’ın şutunda Ufuk gole izin vermedi. Dönen topta Hüseyin Arifoğlu bu kez vuruşunu yaptı ancak kaleci Ufuk topu kornere çeldi.

24.Dk:Karşıyaka atağında Andy sağdan topu ceza alanına gönderdi ve arka direkte Göksel vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 0-1 Karşıyaka

31.Dk: Yenicami’de Hasan Ömerpaşa’nın kullandığı köşe atışında Halil topa iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Yenicami 1-1 Karşıyaka

37.Dk: Yenicami atağında Sangare sağdan topu cezq alanına ortaladı ve arka direkte Asrın’ın kafa vuruşunda kaleci Ufuk topu köşeden kornere çeldi.

44.Dk: Yenicami atağında Hüseyin Arifoğlu sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

51.Dk: Karşıyaka atağında Kande ceza alanı içerisinde Tahir’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kerem Eran penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Hasan Kanlı’nın vuruşunda kaleci Süleyman köşeden topa uzandı ve gole izin vermedi.

55.Dk: Yenicami atağında Asrın’ın pasıyla sağdan ceza alanına giren Issa, kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Ufuk gole izin vermedi.

59.Dk: Yenicami atağında Issa’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Asrın, kaleci Ufuk ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Yenicami 2-1 Karşıyaka

70.Dk: Karşıyaka atağında ceza alanına gönderilen uzun topta kalesini terk eden kaleci Süleyman’ın üzerinden topu kafayla aşırtan Andy’nin vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 2-2 Karşıyaka

83.Dk: Yenicami atağında Koray topu ceza alanına ortaladı ve Mendy’nin vuruşunda top filelere gitti. Yenicami 3-2 Karşıyaka

90+3.Dk: Karşıyaka’da Kande, Sangare’ye yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.