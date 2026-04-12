Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Özal Çağlayan, Yusufcan Dönder
Yeniboğaziçi: Emre, Mehmet Enes, Ali Özay, Fevzi, Berat, Mehmet Ali, Ertan, Joel Oleyinka, Yunus, Darius Dee Johnson, Ada
K. Kaymaklı: İdris, Derviş, Sena, Boran, Kadir, Emre Nazik, Deran, Arda Sözcü, Arda Kortay, Papa Marega, Quentin Debuto
Goller: 16' Darius Dee Johnson, 59' (p) Joel Oleyinka (Yeniboğaziçi), 24' Quentin Debuto (Küçük Kaymaklı)
Kaycan AVCI
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 26. Hafta maçında Yeniboğaziçi, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.
Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan Yeniboğaziçi – Küçük Kaymaklı maçını Osman Özpaşa yönetti. Maça hızlı başlayan Küçük Kaymaklı, Arda ile net pozisyonu değerlendiremezken, toparlanan Yeniboğaziçi, Dee Jonhson’ın golüyle 15’te 1 – 0 öne geçerken, Debuto 24’te skoru eşitledi. 1 – 1
İkinci devreye hızlı giren Yeniboğaziçi, savunmanın eline çarpan topta 50’de penaltı kazandı. Olayinka’nın penaltı golüyle de öne geçti. 2 – 1 Yeniboğaziçi’nde ikinci devrede oyuna giren Elay 1 dakikada 2 sarı kart görerek, kırmızı kart görürken, son bölümde iyice kapanan Yeniboğaziçi, Ali Özay’ın liderliğinde tüm Küçük Kaymaklı ataklarını savuşturup, maçı 2 – 1 kazandı.