Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi’nde 2. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Tüm mücadeleler saat 17.00’de başlayacak.
30 Mayıs 2026 Cumartesi (Saat 17.00)
1. GRUP
Gayretköy Sahası: Gayretköy – Yedidalga (Abdullah Genç)
Doğancı Emek Stadı: Akçay – Doğancı (Halil Atlar)
Zümrütköy Stadı: Serhatköy – Bostancı Bağcıl (Yusuf Atlar)
2. GRUP
Gönyeli Stadı: Alayköy Gençlik – Gaziköy (Cenk Aras Özfutu)
Cihangir Antrenman Sahası:Demirhan – Lefkoşa SKD (Serkan Özdenkçi)
5. GRUP
İnönü Stadı: Sinde – Çayönü (Arif Malek)
Yunus Nurol Stadı: Korkuteli – Mutluyaka (Adülkadir Karadağ)
Necip Halil Kartal Stadı:Yenişehir – Pergama (Mehmet Volkan Çelik)
7. GRUP
Mehmetçik Stadı: Büyükkonuk – Bafra (Emir Turalı)
31 Mayıs 2026 Pazar(Saat 17.00)
3. GRUP
Şht. Şevket Kadir Stadı: SAKA – Akdeniz (Serdar Gürpınar)
Mustafa H. Çağlar Stadı: Yeşiltepe Ilgaz – Göksu S. D (Burak Yiğit)
Kozanköy Rauf R. Denktaş Stadı: Çamlıbel – Atoll Kayalar (Halil Atlar)
4. GRUP
Taşkent Sahası: Taşkent – Bahçeli (Furkan Türk)
Esentepe Stadı: Ali Can Gül SAD – Dağyolu (Emirhan Yılmaz)
6. GRUP
İskele Şht. Eren B. Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Civisil (İbrahim Katmer)
Görneç Üç Şahitler Stadı: Gönendere – Akova Vuda (Mustafa Torun)
Serdarlı Stadı: Serdarlı – Boğaziçi (Cenk Aras Özfutu)
7. GRUP
İskele Cumhuriyet Stadı: Ergazi – Yedikonuk (Arif Malek)
Mehmetçik Stadı: Mehmetçik – Kumyalı (Yusufcan Dönder)