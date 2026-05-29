Digiturk Kıbrıs BTM 2. Ligi’nde 2. hafta karşılaşmalarının programı açıklandı. Tüm mücadeleler saat 17.00’de başlayacak.

30 Mayıs 2026 Cumartesi (Saat 17.00)

1. GRUP

Gayretköy Sahası: Gayretköy – Yedidalga (Abdullah Genç)

Doğancı Emek Stadı: Akçay – Doğancı (Halil Atlar)

Zümrütköy Stadı: Serhatköy – Bostancı Bağcıl (Yusuf Atlar)

2. GRUP

Gönyeli Stadı: Alayköy Gençlik – Gaziköy (Cenk Aras Özfutu)

Cihangir Antrenman Sahası:Demirhan – Lefkoşa SKD (Serkan Özdenkçi)

5. GRUP

İnönü Stadı: Sinde – Çayönü (Arif Malek)

Yunus Nurol Stadı: Korkuteli – Mutluyaka (Adülkadir Karadağ)

Necip Halil Kartal Stadı:Yenişehir – Pergama (Mehmet Volkan Çelik)

7. GRUP

Mehmetçik Stadı: Büyükkonuk – Bafra (Emir Turalı)

31 Mayıs 2026 Pazar(Saat 17.00)

3. GRUP

Şht. Şevket Kadir Stadı: SAKA – Akdeniz (Serdar Gürpınar)

Mustafa H. Çağlar Stadı: Yeşiltepe Ilgaz – Göksu S. D (Burak Yiğit)

Kozanköy Rauf R. Denktaş Stadı: Çamlıbel – Atoll Kayalar (Halil Atlar)

4. GRUP

Taşkent Sahası: Taşkent – Bahçeli (Furkan Türk)

Esentepe Stadı: Ali Can Gül SAD – Dağyolu (Emirhan Yılmaz)

6. GRUP

İskele Şht. Eren B. Stadı: 1461 İskele Trabzonspor – Civisil (İbrahim Katmer)

Görneç Üç Şahitler Stadı: Gönendere – Akova Vuda (Mustafa Torun)

Serdarlı Stadı: Serdarlı – Boğaziçi (Cenk Aras Özfutu)

7. GRUP

İskele Cumhuriyet Stadı: Ergazi – Yedikonuk (Arif Malek)

Mehmetçik Stadı: Mehmetçik – Kumyalı (Yusufcan Dönder)