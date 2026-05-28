İtalya’da gerçekleşecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren KKTC A Milli Takımı, bugün bir hazırlık maçı oynadı.

Ülkemizde bulunan yabancı oyuncuların ve yerli statüdeki isimlerin oluşturduğu karma ile Cihangir Stadı’nda oynanan maçı millilerimiz 2-0 kazandı.

Goller Kenan ve Ada’dan



China Bazaar Gençlik Gücü futbolcusu Farouk Dadzie’nin girişimleri ile oluşturulan karmada Esentepe’den Lookman, Baf Ülkü Yurdu’ndan Malik Yakubu, Y.Boğaziçi’nde forma giymiş Dee Johnson, Joel Ajibola ve Daniel Kanu, farklı takımlarda forma giyen Osita gibi isimler yer aldı.

2-0 kazanan millilerde goller Kenan Oshan ve Ada Eseller’den geldi. Sakatlıkları bulunan Ünal ve Mert dışında tüm oyuncuların forma giydiği maç sonunda teknik adam Nazım Aktunç, çabaları nedeni ile Farouk Dadzie’ye teşekkür etti.