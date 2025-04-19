Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Rüya Sakallı, Serdar Gürpınar

Yeniboğaziçi: Emre, Mehmet Enes, Fevzi, Ali Özay, Süleyman, (58' İsmail ), Elay, Hasan, (70' Hüseyin), Kenan, (86' Mustafa Enes), Ramadan, (70'Berat), Serhat, Mustafa, (58' İbrahim)

Unimar Maraş: Valentin, Ahmet Alçıkaya, Oğuz, Ender, (46' Ege), Emre, Muzaffer, Serkan, Ali, (85' Gökhan ), Ahmet Hallaç, Araz, Yunus

Goller: 29' Serhat, 37' Kenan, 67' Ramadan, 86' İbrahim (Yeniboğaziçi), 87' Yunus (Maraş)

AKSA Birinci Lig'in 28. haftasının kritik karşılaşmasında zirve mücadelesi veren Yeniboğaziçi ile play-out mücadelesine iyi bir puanla başlamak isteyen Maraş, Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takımın net pozisyonlar bulduğu karşılaşmada girdiği pozisyonları değerlendirme başarısı gösteren Yeniboğaziçi karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve mücadelesine devam etti.

Yeniboğaziçi'ne galibiyeti getiren golleri 29'da Serhat, 37'de Kenan, 67'de Ramadan ve 86'da İbrahim 'den geldi. Maraş'ın tek golünü ise 87'de Yunus Kalaycı kaydetti.

Bu sonuçla Yeniboğaziçi puanını 51'e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. 28 puanda kalan Maraş ise haftayı 14. sırada tamamladı.

Ligde önümüzdeki hafta Yeniboğaziçi, deplasmanda şampiyonluğunu ilan eden Mormenekşe ile derbiye çıkacak. Maraş ise evinde Vadili ile kozlarını paylaşacak.