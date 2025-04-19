Stadyum: Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Cem Öksüzoğulları, Mert Aksu

Lapta: Hakan, Berkay, Ayhan, Orhan, Efe, Sezgin, Mehmet Ali Can, Yusuf, Kadir, Ahmet Sezer

K.Kaymaklı: Salih, Gökhan, Derviş, Toykan, Arda Kortay, Mehmet Kaygısız, Mehmet Öztürk, Ümitcan, Deran, İlyas, Yağış

Goller: 35.Dk (P) Yusuf, 50.Dk Mehmet Ali (Lapta)- 39.Dk Arda, 41 ve 75.Dk İlyas (K. Kaymaklı)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 28. Hafta maçında Lapta, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan Lapta – Küçük Kaymaklı maçını Evren Karademir yönetti. Lapta maça daha etkili başlayan taraf olurken, ilk anlardan itibaren pozisyonlar üretmeye başladı.

Kaçırılan pozisyonlardan sonra 35’te Koral’a yapılan hareketten kazanılan penaltı vuruşunu Yusuf gole çevirdi. 1 – 0 Golden sonra toparlanan Küçük Kaymaklı atak geliştirmeye başlarken, 2 dakika içinde 2 gol buldu. Arda skoru 1 – 1’e taşırken, 41’de İlyas takımını öne geçirdi. 1 – 2

İkinci devreye de etkili başlayan taraf olan Lapta’da yapılan ortaya iyi yükselen Mehmet Ali kafayla golü attı. 2 – 2 2 – 2’den sonra 2 takım da galibiyet golü ararken, Küçük Kaymaklı’dan Halil Turan’ın frikiğini Lapta kalecisi Hakan mükemmel çıkardı. 75’te Toykan’ın asistinde İlyas Yılmaz galibiyet golünü attı.