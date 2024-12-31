Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha tamamladık.

Özellikle toplumun beklentilerinin doruğa çıktığı ancak devlet kanadından istenilen adımların atılmadığı bir yılı daha geride bırakırken, herkese 2025 yılının gönüllerince geçmesini diliyoruz. 2025 yılının başta sağlık, huzur, şans ve barış getirmesi dileğiyle nice yıllara.

Bugün geçmiş yıllarda yaptığımız gibi gönlümüzden kopan hediyeleri gerek siyasilere gerekse toplumca bilinen kişilere ve arkadaşlarımıza gönderiyoruz… Hayırlı olsun…

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevinizin başladığınız günden beridir sürekli olarak Türkiye’ye gidip geldiğiniz için size özel bir jet uçağı hediye ediyoruz.

Sn. Ünal Üstel, partinizin tek başına iktidar hedefinize ulaşmanız için size sağ partilerden binlerce seçmen yolluyoruz.

Sn. Hakan Dinçyürek, artan nüfus nedeniyle hastanelerin yetersiz kalmasından dolayı, size de yeni bir devlet hastanesi ve doktorlar hediye ediyoruz.

Sn. Özdemir Berova, Maliye Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl yaptığı yaklaşık 8 milyar TL’lik borçlanmayı ödemeniz için altın madeni veriyoruz. Belki onu satarsanız borçlar kapanır.

Sn. Dursun Oğuz, yeni yılda size yeni bir koltuk hediye diyoruz. Zira söylentiler doğru çıkarsa yeni Bakanlığı’nızda yeni bir koltuğa ihtiyaç duyacaksınız…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı olarak en çok sıkıntı yaşanılan konu olan okullardaki yetersizliğin sona ermesi için size yeni okullar hediye ediyoruz.

Sn. Hüseyin Çavuş, özellikle hayvancıların belini büken arpa fiyatlarının düşmesi için bereketli bir yıl sonunda ambarların arpalarla dolması dileğini iletiyoruz.

Sn. Olgun Amcaoğlu, Ekonomi Bakanlığı olarak şu günlerde en büyük sorun olarak görünen Kıb-Tek’in idame ettirilmesi için size iki yeni santral hediye ediyoruz.

Sn. Fikri Ataoğlu, Turizm Bakanlığı’ndaki ikinci döneminizde hayaliniz olan milyonlarca turist için bol charter seferleri yapacak yeni hava yolu şirketleri gönderiyoruz…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, işyerlerini ve inşaatları daha fazla denetleyebilmeniz için size onlarca Çalışma Dairesi personeli hediye ediyoruz.

Sn. Erhan Arıklı, size yıllardır yolların yenilenmesi için beklediğiniz asfalt dökümü yapacak bir şantiye hediye ediyoruz.

Sn. Tufan Erhürman, partinizin ve sizin en büyük beklentisi olan Kıbrıs’ta barışı sağlayabilecek bir anlaşmaya varmak için çalışma enerjisi sunuyoruz.

Sn. Zeki Çeler, partinizin 2025 yılında yapılacak olan seçimler sonrasında hükümette yer alabilmeniz için bol seçmen ve milletvekili hediye ediyoruz.

Sn. Mehmet Harmancı, kanalizasyon sorununu çözmeniz sonrasında Lefkoşa’nın en önemli sorunu olan trafiği çözmeniz için size son model bir tramvay ve yeni otobüsler hediyemiz olsun.

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin kontrolündeki tüm köyleri sürekli olarak ziyaret edebilmeniz için size bir elektrikli araç hediye ediyoruz…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele bölgesinin doğal yapısını daha da bozulmaması için yeşilci yatırımcılar hediye diyoruz.

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli’nin kent olma yolunda ilerlemesi için alt yapısının tamamlanmasına yardımcı olacak projeler hediye ediyoruz.

Sn. Mahmut Özçınar, bölgeniz Güzelyurt’un eskisi gibi yeşil ağaçlarla kapanması için size binlerce portakal ve mandalin fidesi hediye ediyoruz.

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak alt yapınızın tamamlanması için size bol bol kaldırım taşları yolluyoruz. Mesarya Belediyesi sınırlarında kaldırımsız yol kalmasın.

Sn. Halil Kasım, Geçitkale bölgesine yaptığınız hizmetlerin devamını getirmeniz dileğiyle size bu yıl bir tiyatro salonu hediye ediyoruz.

Sn. Murat Şenkul, yeni yılda bölgenizde her geçen gün artan gökdelen tarzı inşaatları makamınızdan görebilmeniz için bir kameralı bir drone hediye ediyoruz.

Sn. Süleyman Uluçay, belediye başkanlığı görevine başladığınız yıldan beridir özellikle Kanalizasyon sorunundan dolayı yapılan çalışmalar nedeniyle bozulan yolların yenilenmesi için binlerce ton asfalt hediye ediyoruz.

Sn. Ersan Saner, siyaset hayatınızı noktalamanız sonrasında yaşınızı da göz önüne alacak olursak size kavanozlarla bal ve pekmez yolluyoruz.

Sn. Önder Sennaroğlu, artık siyasi yaşamınızın da bitmesi nedeniyle herhalde vaktinizi çiftliğinizde geçirmektesiniz.. Kazanacağınızı paralar için size bir çelik kasa.

Sn. Rifat Siber, Lefkoşa’nın eski günleriyle ilgili yaptığınız arşivinize eklemeniz için size fotoğraf arşivi hediye ediyoruz…

Sn. Koral Bozkurt, takımınız Mağusa Türk Gücü’nün kurumsallaşma yolunda ilerlemesi için yeni bir lokal yolluyoruz.

Sn. Hasan Sertoğlu, Kıbrıs Türk futbolunu dışa açabilecek bağlantıları sağlayabilmeniz için iyi bir ekip hediye ediyoruz.

Sn. Aytaç Karavezirler, Futbol Kulüpler Birliği olarak kulüplerin mali sorunlarını çözebilmeniz için sponsorlar hediye ediyoruz.

Sn. Hasan Sapsızoğlu, yeni yılda Cimnastik Federasyonu bünyesindeki kulüplerin çalışabileceği olimpik salonlar yapabilmeniz için 100 milyon TL gönderiyoruz.

Sn. Hamit Sakallı, hayatınızı birleştireceğiniz sporcu bir yenge bulabilmeniz için bol kas yapmanız dileğiyle size bir spor salonu hediye ediyoruz.

Sn. Necati Külahlılar, emeklilik günlerinizde bolca fotoğraf çektiğinizi düşünerek size son model bir tripod ve güzel bir tabure yolluyoruz.

Sn. Bayram Paşaoğluları, size Galatasaray’ın maçlarını sürekli takip edebilmeniz için açık çek ve sınırsız uçak bileti hediye ediyoruz…

Sn. Bekir Soyel, yeni yılda size uçan bir araç hediye ediyoruz. Bu trafikte kazalardan uzak sağlıklı sürüşler yapmanız için.