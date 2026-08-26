Güneyde de yabancıların aldığı taşınmazlar gündemde… Kıbrıs Tapu Dairesi’nin Ocak 2025’te Kıbrıs Cumhuriyeti parlamentosuna sunduğu rakamlar konuşuluyor. 2021-2024 arasında yabancılar 35 bin 468 taşınmaz almış.

Baf’taki satışların yüzde 68’i yabancılara.

Tabii bu malların hiçbiri bir Kıbrıslı Türkün değil!

Kuzeyde de çok daha şeffaf verilere ihtiyacımız var elbette...

Ama...

Yurttaş sayısı gibi...

Mülkiyet rakamları da mahcubiyet sebebi...

(Cenk Mutluyakalı)

Özlü YORUM.

Bir zamanlar Kıbrıslı Türkler yaz aylarında akşam üzerleri kapılarının önünde otururdu. Her evin genelde bir yasemin ağacı vardı. Akşam üzerleri mutlaka ipliğe yasemin dizerler gecesi de onu yastık altına koyarlardı.

Hayat muhabbetle doluydu. Nerde ise sınıf farkı yoktu, kıskançlık yoktu yardımlaşma paylaşma dostluk ve kardeşlik hakimdi. Bu yasemin kokularının yayıldığı her yerde.

Kapısı penceresi acıktı her zaman, herkes bire bir tanışır bilinen insanlardı.

Şimdilerde mahallesinde oturan insanı tanımıyor, apartmanında yerleşenleri bilmiyor. Kapılar sıkı sıkı kapalı pancurlar kilitli. Yabancıların hırsızların dolandırıcı ve uyuşturucu satıcıları kol geziyor şimdi o yasemin kokan sokaklarda. İnsanımız ürkek, çekingen ve mesafeli bir yasama adapte olmuş.

Büyümkese büyüyelim, çoğalmaksa çoğalalım, herkese bir lokma ekmek verecekse verelim suyumuzu asımızı paylaşalım. Kimlerle paylaşalım? Bu ülkeye gelen bu ülkenin yasasına yasam tarzına kültürüne saygı duyanla paylaşalım.

Sokaklarda yürürken nerde ise bir yerli görünce nara atacam sevincimden.

Susmamak gerek kanmamak gerek uzaklaşmamak gerek birbirimizden sonra bir gün gelecek torunlarımız bu ülkenin yabancısı gibi duracak aralarında.

Yine de ben ülkemden umudumu asla kesmedim kesmeyeceğim.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Ne güzel insanlar var.

Mütevaziliği elden bırakmayan,

Kimseye tepeden bakmayan, sağduyulu yaşayan.

Ne güzel insanlar var.

Dürüst olmayı dobralık adı altında, dangalak dangalak konuşmayan.

Kelimelerini özenle seçip, kırmadan dökmeden kelimelere dökebilen incitmeden.

Ne güzel insanlar var.

Nankörlüğün her çeşidini tattığı halde,

Yine de yaptığı iyilikleri yüze vurmayan.

Kimse için çizgisini bozmayan..

Ne güzel insanlar var.

Yaptığı iyilikleri aklında tutmayan ama,

Gördüğü iyilikleri unutmayan.

İyiliğin meziyet değil,

İnsanlarda zaten olması gerektiğine inanan.

Ne güzel insanlar var.

Bilgili olduğu halde, bilgisini görgüsünü göze sokmayan.

Bilgiye görgüye yakışır yaşayan...

Ne güzel insanlar var.

Kötülüğe bile karşı iyilikle karşılık vermeyi ilke edinen.

Canlılar arasında ayrım yapmadan saygı sevgi duyan...

Ve ne kötü insanlar var,

Güzel insanları aptal,

Kendilerini ise, insan sanan.

(Celal Harun)

Birçok yazlık işletme restaurantlarında 3 kuruş daha fazla kazanmak için büyük şişe suyu menülerinden çıkarmış... Zaten fiyatlar Monaco ve Nice den pahalı... yazık....

(Tekin K. Birinci)