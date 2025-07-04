Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda Bahçeler Kavşağı'nda 16 Haziranda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 69 yaşındaki Hasan Kebapçı, 17 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

PM 439 plakalı aracıyla Gazimağusa istikametine dikkatsizce dönüş yapan Hasan Kebapçı, anayolda Karpaz yönüne doğru alkollü şekilde (159 mg) seyreden 29 yaşındaki Çağdaş Pala’nın kullandığı YJ 258 plakalı araçla çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Hasan Kebapçı’nın aracı savrulup kavşakta bekleyen bir başka araca çarparken, Çağdaş Pala’nın aracı orta refüje ve trafik levhasına çarparak durabilmişti.

Yaşanan trafik kazası sonrası Hasan Kebapçı ağır yaralanmış ve Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Hasan Kebapçı, önceki gün saat 17.00’de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

159 miligram alkollü olduğu belirlenen sürücü Çağdaş Pala ise kazanın yaşandığı gün kazaya neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.