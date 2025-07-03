Başbakanlık Müsteşarı ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, başarılı triatlet Enis Alçıcı’yı kabul etti.

Başbakanlıkta gerçekleşen ziyarette, Ares Spor Kulübü tariatleti Enis Alçıcı’ya, kulüp antrenörü ve sporcu Hüseyin Arhan da eşlik etti.

Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından bu yıl ülkemizde yapılan tüm yarışlarda liderliği kaptırmayan, 2025 Türkiye Triatlon Şampiyonası’nda da ilk etapta Antalya’da sprint mesafede ikinci etapta da Ordu’da olimpik mesafede genel klasman birinciliğini kazanan Enis’i kutlayarak tebrik etti.

Cahitoğlu, sporun bu zorlu dalında üstün başarı gösteren Enis’in hem ülkemizde hem Türkiye’de göstermiş olduğu bu başarının büyük bir mücadele örneği olduğunu vurguladı.

Disiplinli ve özverili çalışmalarla Enis’in başarısını daha da ileri taşıyacağını kaydeden Cahitoğlu özellikle bireysel sporlarda sporcularımızın elde ettiği başarılarını devlet olarak desteklemeye devam edeceklerini ve sporculara daha iyi şartlar sunmak için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.