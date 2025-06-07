Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği desteklemek amacıyla gelenekselleştirdiği Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Bu yıl sekizinci kez verilecek olan Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri için 20 Haziran Cuma günü saat 16.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Prof. Dr. Ümit Hassan Cumhuriyet Salonu’nda tören gerçekleştirilecek.

Bu yılın en dikkat çekici yeniliği ise ilk kez verilecek olan “Sürdürülebilirlik Ödülleri” olacak. Toplamda sekiz ayrı kategoride sahiplerini bulacak bu ödüller, çevreye, topluma ve geleceğe katkı sağlayan bilimsel çalışmaları öne çıkaracak.

Törenin hemen ardından saat 17.30’da, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerinden oluşan “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bilim, emek ve sürdürülebilirlik sekiz farklı ödülle taçlanacak!

Bu yıl sekizinci kez verilecek Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri’nde; Yayın Ödülü, Yayın Onur Ödülü, Genç Araştırmacı Ödülü ve Genç Araştırmacı Özendirme Ödülü, En Etkili Araştırmacı Ödülü ve En İyi Akademik Performans Ödülü kategorilerinde ödül verilecek. Bu kategorilere ek olarak bu yıl ilk kez verilecek olan “Sürdürülebilirlik Ödülleri” ile çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan akademik çalışmalar ödüllendirilecek.

Bilim Ödülleri’nin yanı sıra bu yıl dördüncüsü verilecek olan ve yaşam boyu sadece bir kez hak kazanılan “Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası” da bilim kategorisinde yeni sahibini bulacak.

Bilimsel üretkenlik, özgünlük ve toplumsal faydanın yansıması!

Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri ile bilimsel üretkenliği teşvik etmeyi ve bilim insanlarının emeğini görünür kılmayı hedeflediklerini vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bilimsel üretkenliğe, özgünlüğe ve toplumsal faydaya dayalı bir akademik kültür inşa etmek, Yakın Doğu Üniversitesi’nin temel misyonlarından biridir. Bilim Ödüllerimiz ve Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyamız ile bu kültürü görünür kılmayı, teşvik etmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçıyoruz” ifadesini kullandı.

Bu yıl ilk kez verilecek Sürdürülebilirlik Ödülleri’nin önemine de vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Üniversitemizin geleceğe ve insanlığa duyduğu sorumluluğun bir yansıması olarak bu yıl ilk kez vereceğimiz sürdürülebilirlik ödülleri, ekonomik ve toplumsal boyutları ile yaratan çalışmaları ve akademisyenleri ön plana çıkaracak” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Emek veren tüm bilim insanlarımızı kutluyor, bu ödül töreninin hem akademik dünyaya hem de topluma ilham vermesini diliyorum” ifadesini kullandı.