Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, 11’inci Avrupa Arı Bilimi Konferansı’nda (EurBee11) temsil edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Salih Gücel’in katıldıkları konferansta, Kıbrıs’ın arı faunası ve arıcılık tarihine ilişkin araştırmalar uluslararası bilim dünyasıyla paylaşıldı.

İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen EurBee11, 50 ülkeden 540’ın üzerinde araştırmacıyı bir araya getirdi. Arıların ekosistemlerin sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitlilikteki rolünün yanı sıra iklim değişikliği, genetik çeşitlilik, arı sağlığı, teknoloji, agroekoloji ve arıcılık politikaları da konferansın ana gündem başlıkları arasında yer aldı. Kongre boyunca 196 sözlü bildiri ve 296 poster sunumu gerçekleştirildi. Konferansa Yakın Doğu Üniversitesi adına katılan Prof. Dr. Özge Özden, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Mons Üniversitesi ve İtalya Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi (CREA) ile yürütülen ortak bilimsel çalışma kapsamında “Kıbrıs’ta Yabani Arıların Faunası” başlıklı sözlü sunumu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Özden ayrıca, Prof. Dr. Salih Gücel ile birlikte “Kıbrıs’ta Arıcılık Tarihi” başlıklı bir poster sunumu gerçekleştirdi. Kıbrıs’ta arıcılığın tarihsel gelişimini ele alan çalışma, bölgede arıcılığın geçmişine ilişkin bilimsel verileri ortaya koyarken, yeni araştırma ve proje iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslara da zemin oluşturdu. Konferansta “Kıbrıs’ın Yabani Arı Faunasına Katkılar” başlıklı sözlü bildiriyi de sunan Prof. Dr. Özden, Kıbrıs’ın yabani arı çeşitliliğine ilişkin araştırma bulgularını aktardı. Söz konusu bildiri, farklı üniversite ve araştırma kurumlarının iş birliğiyle yürütülen çalışmanın ilk bilimsel çıktılarından biri oldu.

Arı biliminin güncel konuları ele alındı!

EurBee11 kapsamında Prof. Dr. Özden, “Yönetilen Ve Yabani Arılar Arasındaki İlişkiler” başlıklı sempozyumun koordinatörlüğünü Gennaro Di Prisco ile birlikte yürüttü. Sempozyumda yönetilen ve yabani arılar arasındaki ilişkiler farklı yönleriyle ele alındı. Bal arılarının yabani arılar üzerindeki etkileri, bitki-tozlaştırıcı ilişkileri, arı yoğunluğu ve patojenlerin yabani arılara taşınma riski gibi konular değerlendirildi. Prof. Dr. Özden ayrıca konferans kapsamında iki farklı sempozyumda oturum başkanlığı görevini üstlendi. EurBee11’in bilimsel programında ise arı sağlığı ve refahı, genetik çeşitlilik, mikrobiyom ve beslenme, iklim değişikliği, agroekoloji, teknolojik uygulamalar ve arı popülasyonlarındaki azalma gibi başlıklar ele alındı.