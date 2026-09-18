Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen adaylara yönelik düzenlenen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) üniversiteler arasında en fazla DGS öğrencisinin yerleştiği üniversite oldu.

2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine toplam 416 öğrenci yerleşirken, bu öğrencilerin 92’si DAÜ’yü tercih ederek yerleşme hakkı kazandı. Böylece DAÜ, KKTC’deki üniversiteler arasında en yüksek DGS yerleşme sayısına ulaşan üniversite olarak öne çıktı.

“DAÜ’ye Duyulan Güvenin Önemli Bir Göstergesidir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 2026 DGS sonuçlarının DAÜ’nün eğitim kalitesine ve akademik yapısına duyulan güveni ortaya koyduğunu belirterek, “DGS yerleştirme sonuçlarında KKTC üniversiteleri arasında en fazla öğrencinin DAÜ’ye yerleşmiş olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu sonuç, üniversitemizin akademik niteliğinin, geniş program yelpazesinin ve öğrencilerine sunduğu eğitim olanaklarının yanı sıra DAÜ’ye duyulan güvenin de önemli bir göstergesidir.” dedi.

Ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini lisans düzeyinde sürdürme hedefinin büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ olarak öğrencilerimizin akademik ve mesleki hedeflerine ulaşmalarını destekleyen güçlü bir eğitim ortamı sunuyoruz. DGS ile üniversitemize yerleşen tüm öğrencilerimizi kutluyor, kendilerini DAÜ ailesinin bir parçası olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin DAÜ’de geçirecekleri eğitim yaşamının kariyer yolculuklarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.