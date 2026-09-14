Türkiye’nin Antalya kentinde 9–20 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in hazırlıkları sürerken, iklim değişikliğiyle mücadelede okyanusların ve denizlerin rolünü güçlendirmeye yönelik uluslararası çalışmalar da hız kazanıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Global Ocean and Maritime Data (GOMD) girişimine Girne Üniversitesi de davet edildi.

Denizcilik alanını kuruluşundan bu yana temel akademik kimliğinin merkezinde tutan Girne Üniversitesi; denizcilik eğitimi, deniz bilimleri ve mavi ekonomi alanlarında oluşturduğu akademik birikimle Doğu Akdeniz’de önemli bir ekol konumunda bulunuyor. Nitelikli denizciler yetiştiren eğitim geleneğini bilimsel araştırmalar ve yeni nesil teknolojilerle bütünleştiren üniversite, denizcilik alanındaki uzmanlığını uluslararası akademik iş birlikleriyle küresel ölçekte geliştirmeyi sürdürüyor.

GOMD girişimine yapılan davet de Girne Üniversitesi’nin denizcilik alanında oluşturduğu bu güçlü akademik kimliği uluslararası bir platforma taşıyacak. Davete olumlu yanıt veren Girne Üniversitesi; denizcilik, deniz bilimleri ve mavi ekonomi alanlarındaki bilimsel kapasitesiyle girişimin çalışmalarına katkı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Denizcilikte Oluşturduğu Akademik Birikim GOMD ile Buluşacak

GOMD girişimi; denizler ve denizcilik alanında üretilen verilerin daha etkin paylaşılmasını ve bütünleştirilmesini, farklı veri sistemleri arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesini ve karar alma süreçlerinin güvenilir bilimsel verilerle desteklenmesini amaçlıyor. Dijital dönüşüm, sorumlu veri yönetişimi ve kapasite geliştirme de girişimin öncelikleri arasında bulunuyor.

Denizcilik alanında yetiştirdiği insan kaynağını bilimsel araştırma ve uygulama kapasitesiyle destekleyen Girne Üniversitesi’nin bu alandaki deneyimi, GOMD’nin hedefleriyle güçlü biçimde örtüşüyor. Üniversitenin girişime katılımıyla Doğu Akdeniz’den elde edilen bilimsel verilerin uluslararası veri ağları içerisinde daha görünür hale getirilmesi ve bölgeye ilişkin akademik uzmanlığın küresel karar süreçlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Doğu Akdeniz’de Üretilen Bilimsel Bilgi Küresel Platforma Taşınacak

Girne Üniversitesi araştırmacıları, Doğu Akdeniz’de yaşanan çevresel değişimleri farklı boyutlarıyla ele alan çalışmalar yürütüyor. Deniz yüzeyi sıcaklıklarındaki değişimler ve iklim kaynaklı oşinografik dönüşümlerden deniz ve kıyı habitatlarına; denizel biyolojik çeşitlilikten istilacı türlere, deniz kirliliğinden sürdürülebilir balıkçılık yönetimine kadar uzanan geniş bir alanda bilimsel araştırmalar gerçekleştiriliyor.

Üniversitenin GOMD’ye sağlayacağı akademik katkıyla, bu araştırmalardan elde edilen bilimsel bilgi ve bölgesel deneyimin küresel ölçekte yürütülen iklim, okyanus ve denizcilik politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Uluslararası araştırma gruplarıyla kurulacak yeni ortaklıkların aynı zamanda Doğu Akdeniz’in iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik yeni bilimsel projelerin önünü açması bekleniyor.

COP31 Öncesinde Ortak Projeler Gündemde

Girne Üniversitesi, GOMD kapsamındaki çalışmaların bir sonraki aşamasında Piri Reis Üniversitesi ve GOMD çalışma grubuyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirmeyi planlıyor. Toplantıda ortak araştırma alanlarının belirlenmesi, teknik ve bilimsel katkılar, veri paylaşımı, akademik iş birlikleri ve COP31 kapsamında geliştirilebilecek ortak pilot projelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

COP31’in “Ocean, Seas, Nature and Land Use – Rio Synergy” tematik çerçevesinde; okyanuslar ve deniz ekosistemleri, iç su ekosistemleri, kıyı dirençliliği, mavi ekonomi, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleri gibi başlıklar ele alınacak. GOMD ise bu çerçevede deniz ve okyanus yönetiminde güvenilir veriye, bilimsel bilgiye ve dijital çözümlere dayalı yeni iş birliği modellerinin geliştirilmesini destekleyecek.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Denizcilikte oluşturduğumuz ekolü küresel bilimsel iş birlikleriyle geleceğe taşıyoruz.”

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, üniversitenin denizcilik alanındaki köklü kimliğine vurgu yaparak, “Girne Üniversitesi için denizcilik yalnızca bir eğitim ve araştırma alanı değil, üniversitemizin akademik kimliğini şekillendiren temel unsurlardan biridir. Denizcilik eğitiminde oluşturduğumuz gelenek, yetiştirdiğimiz insan kaynağı ve bilimsel üretimimizle bu alanda güçlü bir ekol oluşturduk. Bugün bu birikimi deniz bilimleri, mavi ekonomi, dijitalleşme ve iklim değişikliği gibi yeni çalışma alanlarıyla daha da ileriye taşıyoruz” dedi.

GOMD davetinin bu birikimin uluslararası ölçekte daha görünür hale gelmesi açısından önemli olduğunu belirten Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Doğu Akdeniz’in merkezindeki konumumuz, denizcilik alanındaki akademik mirasımızla birleştiğinde bize önemli bir bilimsel sorumluluk yüklüyor. GOMD girişimiyle Doğu Akdeniz’de ürettiğimiz bilimsel bilgiyi küresel ölçekte paylaşırken uluslararası araştırmacılarla yeni projeler geliştirme fırsatı da yakalayacağız. Piri Reis Üniversitesi ve COP31 Oceans and Seas Theme Preparatory Group tarafından gerçekleştirilen daveti, Girne Üniversitesi’nin denizcilikte oluşturduğu akademik birikimin küresel iş birliklerine yansıması açısından son derece değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.