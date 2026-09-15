Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, üniversitenin uluslararası kimliği, son bir yılda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri, öğrenci sayısındaki artış ve öğrenci profilindeki çeşitliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Öztüren, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“1979 yılında kurulan ve devlet üniversitesi olan DAÜ, bugün 100’den fazla ülkeden 16 bine yakın öğrencisi, 35 ülkeden 1.000’den fazla öğretim elemanı, programlarının büyük bölümünün sahip olduğu uluslararası akreditasyonları, 36 ülkeden 130’un üzerinde akademik kurumla yürüttüğü iş birlikleri ve 110’dan fazla ülkeye yayılan 80 bini aşkın mezunuyla gerçek anlamda uluslararası bir üniversitedir. Bu yapı, DAÜ’yü Akdeniz’in kalbinde çok kültürlü bir dünya kampüsü hâline getirmektedir.

2025-2026 Akademik Yılında Güçlü Büyüme

DAÜ, 2025-2026 Akademik Yılı’nda yeni öğrenci kayıtlarında güçlü bir büyüme yakalamıştır. Bu büyümenin önemli bir kısmı uluslararası öğrenci hareketliliğinden kaynaklanmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenci sayımız yüzde 20,9 oranında artış göstermiş, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayımız ise yüzde 7,9 oranında artış kaydetmiştir. Bu artışla birlikte yabancı uyruklu öğrencilerimizin toplam yeni kayıtlar içerisindeki payı ortalama olarak yüzde 19’dan yüzde 25’e, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerimizin payı ise yüzde 51’den yüzde 52’ye yükselmiştir.

100’den Fazla Ülkeden Öğrenci Topluluğu

2025-2026 Güz Dönemi’nde öğrenci nüfusumuz, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerimizle birlikte 15.890’a ulaşmıştır. Öğrencilerimiz dünyanın 100’den fazla farklı ülkesinden gelmektedir.

Uluslararası Ziyaret ve Temas Sayısı Arttı

Uluslararası tanıtım faaliyetlerimizdeki yoğunluk da yıldan yıla artmaktadır. 2024-2025 Akademik Yılı’nda fuarları, okul ziyaretlerini, resmî yetkililerle gerçekleştirilen görüşmeleri ve etkinlik katılımlarını kapsayan toplam 28 yurt dışı ziyareti gerçekleştirilirken, bu sayı 2025-2026 Akademik Yılı’nda 32’ye yükselmiştir.

Aralık 2025’ten bu yana Kenya, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Fas, Suriye, Tanzanya, Kırgızistan, Özbekistan, Tunus, Katar, İran, Tacikistan, Pakistan, Endonezya, Bangladeş, Azerbaycan ve daha birçok ülkeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ve karşılıklı ilişkiler sonucunda bu ülkelerden üniversitemize yönelen öğrenci ilgisi belirgin biçimde artmış, ülkelerimiz arasındaki eğitim iş birliği daha da güçlenmiştir.

Hazırladığımız uluslararası tanıtım ve pazarlama planı çerçevesinde hedef ülke sayımızı 60’ın üzerine çıkardık. İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere dört dilde dijital kampanyalar yürütmenin yanı sıra Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri ile Çin, Hindistan ve Afrika kıtasının çeşitli ülkelerinde yeni saha ziyaretleri gerçekleştirdik.

Bu temaslar yalnızca sayısal artışla sınırlı kalmamış, aynı zamanda kurumsal iş birliklerine de dönüşmüştür. DAÜ, bölgesindeki tanınırlığını pekiştirmeye devam etmektedir. Ziyaret ettiğimiz ve tanıtım faaliyeti yürüttüğümüz ülkelerde okullar, devlet yetkilileri ve eğitim kurumlarıyla çok sayıda anlaşma imzalanmış, ortak program çalışmalarının temelleri atılmıştır.

Küresel Ortaklıklar

Üniversitemiz bugün itibarıyla 5 kıtada, 36 ülkeden 130’un üzerinde akademik kurumla iş birliği yürütmektedir. Bu kapsamda 78 mutabakat anlaşması, 29 uluslararası öğrenci değişim anlaşması, 8 uluslararası öğretim üyesi değişim anlaşması, 10 uluslararası ortak diploma anlaşması ve 5 uluslararası çift diploma anlaşması bulunmaktadır.

Bu tablo, DAÜ’nün yalnızca bölgesinin değil, dünyanın önemli ve saygın üniversiteleri arasında anıldığını açıkça ortaya koymaktadır. 100’den fazla ülkeden gelen öğrenci tabanımızı her geçen yıl daha geniş bir coğrafyaya taşıyan sahadaki somut adımlarımız, küresel ölçekte güvenilir bir eğitim kurumu olduğumuzu kanıtlamaktadır.”