Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Shanghai Ranking tarafından açıklanan 2026 Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) sonuçlarında “Matematik” ve “Fizik” alanlarında da önemli bir başarıya imza attı. Dünya üniversiteleri arasında Matematikte 201–300, Fizikte ise 301–400 bandında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, her iki alanda da Türkiye ve Kıbrıs’taki üniversiteler arasında ilk sırada gösterildi.

Shanghai Ranking tarafından her yıl yayımlanan Global Ranking of Academic Subjects üniversitelerin belirli akademik alanlardaki bilimsel ve araştırma performanslarını ortaya koyuyor. Yakın Doğu Üniversitesi, sıralamada “Matematik” ve “Fizik” alanlarındaki dereceleriyle temel bilimlerdeki akademik gücünü bir kez daha uluslararası ölçekte ortaya koydu.

Matematikte dünya genelinde ilk 300’de!

Geçtiğimiz yıl Matematik alanında dünya genelinde 401–500 bandında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, 2026 GRAS sonuçlarında önemli bir yükseliş kaydederek 201–300 bandına yükseldi. Fizik alanında ise 301–400 bandında yer aldı. Shanghai Ranking’in Global Ranking of Academic Subjects sıralaması, üniversitelerin genel sıralamalardaki konumundan farklı olarak, belirli akademik alanlardaki bilimsel performansını da ortaya koyuyor. Değerlendirmede araştırma çıktılarının yanı sıra araştırmaların kalitesi ve etkisi, akademik personelin niteliği ve uluslararası araştırma iş birlikleri gibi göstergeler dikkate alınıyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Üniversitemizi bu sonuca taşıyan tüm akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı kutluyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Matematik ve Fizik alanlarında dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almasının, uzun vadeli bir üniversite vizyonunun sonucu olduğunu söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bir üniversitenin geleceğini belirleyen en önemli güç, ürettiği bilgidir. Yakın Doğu Üniversitesi de bilginin üretildiği, yeni araştırma alanlarının açıldığı ve dünyaya yayıldığı güçlü bir bilim merkezidir. Matematik ve Fizik gibi bilimin temelini oluşturan iki alanda dünya sıralamasında yükselmemiz, bu vizyonumuz açısından da son derece anlamlı” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya bilim ekosistemindeki etkisini sürekli büyüterek sürdüreceğini vurgulayan Prof. Dr. Günsel, “Hedefimiz, bilimin yönünü belirleyen üniversiteler arasında kalıcı bir yer edinmek. Bunun için bilim insanlarına, araştırma altyapısına ve yeni nesil araştırma alanlarına yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Üniversitemizi bu sonuca taşıyan tüm akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Alan bazlı sıralamalar, araştırma kapasitemizin niteliğini çok daha görünür hale getiriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise Shanghai Ranking’in açıkladığı sonuçların üniversitelerin oluşturduğu bilimsel birikimi ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirterek, “Üniversitelerin araştırma performansını yalnızca yayın sayıları üzerinden değerlendirmek yeterli değil. Üretilen bilginin niteliği, etkisi, uluslararası bilim dünyasıyla kurulan araştırma ağları ve sürdürülebilir bir akademik üretim kültürü oluşturulması da büyük önem taşıyor. Alan bazlı sıralamalar, bu kapasitenin disiplinler düzeyindeki karşılığını çok daha görünür hale getiriyor” dedi.