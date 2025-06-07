Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 166 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mutlu bayramlar
Mutlu bayramlar
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Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

  1. MAİDE ŞAHİN
  2. SEVAL KURT
  3. BARAN KURT
  4. MEHMET DORA
  5. FERHAT EKİNCİ
  6. SERVET ERSÜRER
  7. SİBEL ÇELİK
  8. SEDA ZIBA
  9. İBRAHİM KOÇ
  10. ATA DENİZ MERCAN
  11. UFUK GÖRE
  12. HADİ ÇAKMAK
  13. ŞİFA KURT
  14. FETHİYE KESER
  15. SUHAM NUR YALÇIN
  16. AYBÜKE ÇAKIR
  17. MEHMET YILDIZ
  18. ÖZLEM ECE
  19. RÜŞTÜ AVCI
  20. ŞEFİKA KÖK
  21. NAZRIN ABBASZADE
  22. MEHMET NUR HAZIRLAR
  23. AYŞE TEKİRDAĞ
  24. MERYEM IRGIN
  25. DAMLA ACAR
  26. ZEYNEP BALGERMİŞ
  27. ÇAĞLA ITIR KOYUNCU
  28. MEHMET İRİ
  29. ÇİĞDEN GÜNEŞ
  30. MELTEM KAPUKAYA
  31. ERDEM KOLUKISA
  32. MERVAN AYYILDIZ
  33. MERVE YILDIZ
  34. SEVİM SIĞIRTMAÇ
  35. GÜLÜMSER HAYLAZ
  36. HELİN AVŞAR
  37. FERİDE KIZILCA
  38. PINAR ŞAHİN
  39. HELİN KAHRAMAN
  40. ZEYNELABİDİN TÜRKMEN
  41. ONUR YORULMAZ
  42. SÜLEYMAN EFE KAHRAMAN
  43. ÜMİT İZİNTER
  44. BÜLENT CANBOLAT
  45. MEHMET NUR ÇELİK
  46. ADACAN NASIR BAYSALOĞLU
  47. MELİN YIKAR
  48. EDİP ÇELİK
  49. EMRE ÖĞDÜM
  50. BÜŞRA KESER DENİZ
  51. KADER YAHŞİ
  52. ILLIA SUKHOI
  53. CEMAL KAYA
  54. MAHMUT YAPICI
  55. BURAK TOPRAK
  56. CEMİL AKŞAHİN
  57. BAHRAM KARIMOV
  58. EMEL KURT
  59. KENAN BAKTAŞLI
  60. KÜBRA BAYTAR
  61. MEHMET RESUL TENEKECİ
  62. UTKU BABA
  63. DOLUNAY YİLDİRİM
  64. KADER ALMAS
  65. IRMAK ÖRÜK
  66. ALINA MORARU
  67. KURTULUŞ GÖKHAN AĞRA
  68. KÜBRA GEZER
  69. SHIRIN IRGASHEVA
  70. HASAN GÖK
  71. ÇETİN GÜNEN
  72. EMİRE ŞAHİN
  73. ORHAN ERİŞİK
  74. HAYRUNİSA TUNÇER
  75. SADULLAH LYUTVI SADULA
  76. BÜŞRA ANZEVLİ
  77. DİLARA ANZEVLİ
  78. SALİH ASAR
  79. SERKAN SAYAR
  80. VOLKAN BALKAYA
  81. EMİN ÜNVER
  82. PELİN ÇİFT
  83. ERTAN ÖZDEMİR
  84. ZEYHAN GÜVEN
  85. ABDURRAHMAN EZER
  86. FATMA GÜRSEL
  87. SABİHA SELİN DEMİRCAN
  88. MEHMET KUTLUA
  89. HAYATİ ÖZBAŞ
  90. DOÇ.DR. EMİNE REYHAN SERDAROĞLU
  91. AHMET EVLİ
  92. ESAT AYCAN MERCİMEK
  93. MEHMET DEMİR
  94. CANER ONART
  95. MUSTAFA YÜCELEN
  96. ABDULAZİZ BOZKURT
  97. DERYA ECE
  98. AKIHN KURT
  99. EMEL FINDIK
  100. ORHAN ACAR
  101. METİN ARAS
  102. MEHMET ÜZÜM
  103. ZÜBEYDE KIRMIZIOĞLU
  104. ADEM ÖZER
  105. CEYLAN GÜLEÇ
  106. CENNET YURDUSEV
  107. MENCİ AKDOĞAN
  108. MİRAY TOPALOĞLU
  109. MURAT SÜRÜCÜ
  110. ELİF SERT
  111. SERVET ÇELİK
  112. BARAN OVACIK
  113. MUHAMMET KURT
  114. ASLI BAKIR
  115. MERYEM TAŞ
  116. NECAATTİN KAHVECİ
  117. SÜLEYMAN SOYHAN
  118. EDA NUR SAYRUGAÇ
  119. EBRU GÜVENDİ
  120. DİLAN YAŞAR
  121. MEDİNE TUMAY
  122. ABDULHAMİT BOZKURT
  123. SAİT DEMİR
  124. TOLGA YUCA
  125. ŞULE NEHİR ÖRGÜN
  126. MAVİŞ POLAT
  127. SÜLEYMAN ŞANVERDİ
  128. SERKAN YILDIRIM
  129. ÖMER DEMİRBİLEK
  130. GULAMJAN ASTANOV
  131. MUSTAFA ŞAHAN
  132. SHAHNOZA ASTANOVA
  133. ELYAR ROSTAMI
  134. GÜRKAN EKŞİLİ
  135. ÜSTÜN BOLAT
  136. GÖKHAN AKKAY
  137. AYCAN ÇAKIR
  138. MERVE GÜLER
  139. NAZLI BİLMEZ
  140. MOHAMMAD TADIAN MOAZEZZİ
  141. KARDELEN BAĞ
  142. DOĞUKAN EKŞİLİ
  143. DURSUN ŞAHİN
  144. HAKAN GÜRSOY
  145. DİLEK PEKMEZ
  146. ALIASGHAR ASHRAFI SOLTANAHMADI
  147. ÜİBRAHİM ÖRÜN
  148. İBRAHİM HALİL KOÇ
  149. CUMA HAZIRLAR
  150. FATMA IRMAK CENGİZ
  151. İSA GÜNDÜZ
  152. ERDAL SALİH ÖZDEMİR
  153. NURULLAH AKKAYA
  154. SUNNET OCHILOV
  155. CAN RENKLİTEPE
  156. OSMAN SOYLU
  157. TEZGÜL TUNALI DERAN
  158. MEHMET OĞUZ
  159. NADİR UYSAL
  160. NARİN ÇAMLICA
  161. FATMA HAYRANOĞLU
  162. RAMAZAN IŞIK
  163. ANIL AKYÜZ
  164. AMİN SOLTANI
  165. LEYLA TATLI
  166. EMİN KARABOĞA