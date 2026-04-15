Voleybolda 2025-2026 voleybol sezonu, tüm kategorilerde oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Kadınlar, Büyük Erkekler, U19 Kızlar, U19 Erkekler, U17 Kızlar, U17 Erkekler, U15 Kızlar, U15 Erkekler ve U13 Kızlar olmak üzere toplam 9 kategoride oynanan 276 karşılaşma ile sezon sona erdi. Liglerin yanı sıra 3. Osman Çetintaş Kupası, 3. Şampiyon Melekler Kupası, 14. Rauf Raif Denktaş Kupası ve 24. Süper Kupa organizasyonlarıyla yoğun bir sezon geride kaldı.

17 ORGANİZASYON TAMAMLANDI

2025-2026 sezonu salon programı kapsamında 9 lig kategorisinin yanı sıra Denktaş Kupası, Süper Kupa ve yaş gruplarına yönelik özel kupa organizasyonlarıyla toplam 17 organizasyon gerçekleştirildi.

EN ÇOK ŞAMPİYONLUK DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VE ÇAMLIKSPOR’DAN

Sezon genelinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 5’er şampiyonlukla öne çıktı. Erenköy Karpaz Belediyesi 3, Koop Bank Lefkoşa Voleybol Akademi 2 şampiyonluk kazanırken, Cihangir ve Dumlupınar ise 1’er şampiyonluk elde etti.

Kupalar bazında ise Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 5’er kupa kazanarak dikkat çekti.

7 AYDA 276 MAÇ

24 Eylül 2025’te başlayan lig maratonu, 13 Nisan 2026’da oynanan Telsim U19 finalleri ile tamamlandı. Toplam 202 gün süren sezon, yaklaşık 7 ay boyunca devam etti. Bu sürede 276 maç oynandı.

LİGLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi: U19 Kızlar, U19 Erkekler, Kadınlar ve Büyük Erkekler liglerinde toplam 4 şampiyonluk

Erenköy Karpaz Belediyesi: U15 Kızlar, U15 Erkekler ve U17 Kızlar liglerinde 3 şampiyonluk

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor: U17 Erkekler başta olmak üzere önemli başarılar

Koop Bank Lefkoşa Voleybol Akademi: Kadınlar liginde ilk şampiyonluk

Cihangir ve Dumlupınar: tarihî ilk şampiyonluklarını kazandı

Kupalarda denge iki takımda

Kupa organizasyonlarında Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 4’er şampiyonlukla zirvede yer aldı.

Kategorilere göre şampiyonlar

Ligler:

U13 Kızlar: Cihangir

U15 Kızlar: Erenköy Karpaz Belediyesi

U17 Kızlar: Erenköy Karpaz Belediyesi

U19 Kızlar: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Kadınlar: Koop Bank Lefkoşa Voleybol Akademi

U15 Erkekler: Erenköy Karpaz Belediyesi

U17 Erkekler: Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

U19 Erkekler: Dumlupınar

Büyük Erkekler: Doğu Akdeniz Üniversitesi

Kupalar:

3.Osman Çetintaş Kupası (Kızlar-Erkekler): Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

3.Şampiyon Melekler Kupası (Kızlar-Erkekler): Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

14.Rauf Denktaş Kupası (Kadınlar-Erkekler): Doğu Akdeniz Üniversitesi

24.Süper Kupa Erkekler: Doğu Akdeniz Üniversitesi

24.Süper Kupa Kadınlar: Koop Bank Lefkoşa Voleybol Akademi

2025-2026 sezonu, farklı kategorilerde çok sayıda takımın şampiyonluk yaşadığı, rekabetin üst seviyede olduğu ve organizasyon çeşitliliğiyle dikkat çeken bir yıl olarak kayıtlara geçti.