Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2026 sezonuna ikinci yarışla devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonun ikinci yarışını Chagla Car Care sponsorluğunda gerçekleştiriyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, doill, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sami Doğan Motors, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Food&Drink ve Basel Energy de organizasyona katkı koyuyor.
YARIŞ, HAMİTKÖY’DE OLACAK
2026 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi bulunan Chagla Car Care önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.00’den itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etap Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi yanından başlayacak. Köprü altından çevre yolunun kuzeyine geçip Çevre yolu sanayi çemberi üzerinde bulunan seyirci noktasında etap son bulacak. 11.00-15.00 arası devam edecek olan ralli, takribi 15.30’da yine Chagla Car Care önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.
27 EKİP KAYIT YAPTIRDI
27 ekibin yarışacağı sezonun ikinci yarışında 2 ekip VW Polo GTI Rally2 ile ve 6 ekip Skoda Fabia RS Rally2 ile yarışa katılacak. Böylece toplam 8 ekip Sınıf 2’de mücadele edecek. Canam marka SSV araçların birincilik mücadelesi 4 ekiple olacak. 6 kadın sporcunun da katılacağı yarışta 9 ekip Sınıf 1’de, 5 ekip sınıf 4’te ve 1 ekip Sınıf N’de mücadele edecek.
2026 RALLİ KUPASI ÖMER YILDIZ ANISINA YAPILACAK
Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski ralli şampiyonumuz Ömer Yıldız anısına bu sezon Ralli Kupası, “2026 Ömer Yıldız Ralli Kupası” adıyla yapılacak. Çok erken kaybettiğimiz şampiyonumuz adı ayrıca bu yarışta etabın adı olarak belirlendi.
Program:
Start Seremonisi: 10.30 (Chagla Car Care)
Deneme: 11:00
İlk Etap: 12:30
İkinci Etap: 14:00
Kayıt listesi:
|
No.
|
Takım
|
Pilot
|
Co-Pilot
|
Araç
|
Sınıf
|
1
|
1
|
GoodYear Racing Team
|
Çağkan Bozalanlar
|
Hasan Evrensel
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
2
|
2
|
Sami Doğan Motors RT
|
Sami Doğan
|
Halil Mulla
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
3
|
3
|
Stage Cars Rally Team
|
Zeki Demirdeş
|
Barış Kalfaoğlu
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
4
|
4
|
Nethouse Rally Team
|
Mehmet Kamiloğlu
|
Hasan Önderol
|
Skoda Fabia RS Rally2
|
2
|
5
|
5
|
Carlot-Bezdikian RT
|
Hüseyin Şüküroğlu
|
Kemal Topçuoğlu
|
VW Polo GTI Rally2
|
2
|
6
|
6
|
Göksel Macila
|
Göksel Macila
|
İrfan Topcu
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
7
|
7
|
Sami Doğan Motors RT
|
Doruk Doğan
|
Ahmet Akbıçak
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
8
|
8
|
GoodYear Racing Team
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Skoda Fabia Rally2
|
2
|
9
|
9
|
Beşok Racing Team
|
İlker Beşok
|
Şeref Karaoğlan
|
Canam Maverick
|
R
|
10
|
10
|
Arda Alibaba
|
Arda Alibaba
|
Fezile Yorgancıoğlu
|
Canam Maverick
|
R
|
11
|
11
|
Macila Rally Team
|
Hasan Macila
|
Niyazi Yorgancıoğlu
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
12
|
12
|
Stage Cars Rally Team
|
Remzi Hürkol
|
Barış Hürkol
|
Ford Fiesta R2
|
4
|
13
|
14
|
Bilgimer Rally Team
|
Hüseyin Yarkıner
|
Tonguç Özyıldız
|
Mitsubishi Lancer Evo7
|
1
|
14
|
15
|
Yusuf Cambaz
|
Yusuf Cambaz
|
Gökan Bolatçıoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo6
|
1
|
15
|
16
|
Biricik Rally Team
|
Hakan Biricik
|
Mehmet Bayraktar
|
Subaru Impreza
|
1
|
16
|
17
|
Drift NEU Racing Team
|
Erdaş Uçaner
|
Berke Zeki
|
Canam Maverick
|
R
|
17
|
18
|
Stage Cars Rally Team
|
Ahmet Özerdem
|
Kani Avkıran
|
Mitsubishi Lancer Evo10
|
1
|
18
|
19
|
Şevketoğlu Rally Team
|
Güner Şevketoğlu
|
Nebil Öneral
|
Mitsubishi Lancer Evo9
|
N
|
19
|
20
|
Bilgimer Rally Team
|
Selen Bilgimer
|
Ali Burhan Sevil
|
Mitsubishi Lancer Evo6
|
1
|
20
|
21
|
Bilgimer Rally Team
|
Mehmet Kaplan
|
Ali Çelik
|
Mitsubishi Lancer Evo6
|
1
|
21
|
22
|
Karaduman Rally Team
|
Özhan Karaduman
|
Ahmet Buzlukçuoğlu
|
Peugeot 206
|
4
|
22
|
23
|
Karaduman Rally Team
|
Osman Pozan
|
Ayhan Ertuğrul
|
Peugeot 206
|
4
|
23
|
24
|
Bilgimer Rally Team
|
İlke Koçak
|
Ümit Koçak
|
Mitsubishi Lancer Evo9
|
1
|
24
|
25
|
Salih Çelikkaya
|
Salih Çelikkaya
|
İbrahim Çelikkaya
|
Mitsubishi Lancer Evo10
|
1
|
25
|
26
|
Bilgimer Rally Team
|
Buse Bilgimer
|
Sabahittin Dağlı
|
Mitsubishi Lancer Evo9
|
1
|
26
|
27
|
Chagla Racing Team
|
Yaz Muratoğlu
|
Tanem Özdenya
|
Canam Maverick
|
R
|
27
|
28
|
Bilgimer Rally Team
|
Pembe Kaplan
|
Emel Koçak
|
Honda Civic
|
4