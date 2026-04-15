Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2026 sezonuna ikinci yarışla devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonun ikinci yarışını Chagla Car Care sponsorluğunda gerçekleştiriyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, doill, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sami Doğan Motors, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Food&Drink ve Basel Energy de organizasyona katkı koyuyor.

YARIŞ, HAMİTKÖY’DE OLACAK

2026 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi bulunan Chagla Car Care önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.00’den itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etap Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi yanından başlayacak. Köprü altından çevre yolunun kuzeyine geçip Çevre yolu sanayi çemberi üzerinde bulunan seyirci noktasında etap son bulacak. 11.00-15.00 arası devam edecek olan ralli, takribi 15.30’da yine Chagla Car Care önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

27 EKİP KAYIT YAPTIRDI

27 ekibin yarışacağı sezonun ikinci yarışında 2 ekip VW Polo GTI Rally2 ile ve 6 ekip Skoda Fabia RS Rally2 ile yarışa katılacak. Böylece toplam 8 ekip Sınıf 2’de mücadele edecek. Canam marka SSV araçların birincilik mücadelesi 4 ekiple olacak. 6 kadın sporcunun da katılacağı yarışta 9 ekip Sınıf 1’de, 5 ekip sınıf 4’te ve 1 ekip Sınıf N’de mücadele edecek.

2026 RALLİ KUPASI ÖMER YILDIZ ANISINA YAPILACAK

Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski ralli şampiyonumuz Ömer Yıldız anısına bu sezon Ralli Kupası, “2026 Ömer Yıldız Ralli Kupası” adıyla yapılacak. Çok erken kaybettiğimiz şampiyonumuz adı ayrıca bu yarışta etabın adı olarak belirlendi.

Program:

"Bu pistte sadece lastik değil alın teri dönüyor"
Start Seremonisi: 10.30 (Chagla Car Care)

Deneme: 11:00

İlk Etap: 12:30

İkinci Etap: 14:00

Kayıt listesi:

No.

Takım

Pilot

Co-Pilot

Araç

Sınıf

1

1

GoodYear Racing Team

Çağkan Bozalanlar

Hasan Evrensel

Skoda Fabia RS Rally2

2

2

2

Sami Doğan Motors RT

Sami Doğan

Halil Mulla

VW Polo GTI Rally2

2

3

3

Stage Cars Rally Team

Zeki Demirdeş

Barış Kalfaoğlu

Skoda Fabia Rally2

2

4

4

Nethouse Rally Team

Mehmet Kamiloğlu

Hasan Önderol

Skoda Fabia RS Rally2

2

5

5

Carlot-Bezdikian RT

Hüseyin Şüküroğlu

Kemal Topçuoğlu

VW Polo GTI Rally2

2

6

6

Göksel Macila

Göksel Macila

İrfan Topcu

Skoda Fabia Rally2

2

7

7

Sami Doğan Motors RT

Doruk Doğan

Ahmet Akbıçak

Skoda Fabia Rally2

2

8

8

GoodYear Racing Team

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Skoda Fabia Rally2

2

9

9

Beşok Racing Team

İlker Beşok

Şeref Karaoğlan

Canam Maverick

R

10

10

Arda Alibaba

Arda Alibaba

Fezile Yorgancıoğlu

Canam Maverick

R

11

11

Macila Rally Team

Hasan Macila

Niyazi Yorgancıoğlu

Ford Fiesta R2

4

12

12

Stage Cars Rally Team

Remzi Hürkol

Barış Hürkol

Ford Fiesta R2

4

13

14

Bilgimer Rally Team

Hüseyin Yarkıner

Tonguç Özyıldız

Mitsubishi Lancer Evo7

1

14

15

Yusuf Cambaz

Yusuf Cambaz

Gökan Bolatçıoğlu

Mitsubishi Lancer Evo6

1

15

16

Biricik Rally Team

Hakan Biricik

Mehmet Bayraktar

Subaru Impreza

1

16

17

Drift NEU Racing Team

Erdaş Uçaner

Berke Zeki

Canam Maverick

R

17

18

Stage Cars Rally Team

Ahmet Özerdem

Kani Avkıran

Mitsubishi Lancer Evo10

1

18

19

Şevketoğlu Rally Team

Güner Şevketoğlu

Nebil Öneral

Mitsubishi Lancer Evo9

N

19

20

Bilgimer Rally Team

Selen Bilgimer

Ali Burhan Sevil

Mitsubishi Lancer Evo6

1

20

21

Bilgimer Rally Team

Mehmet Kaplan

Ali Çelik

Mitsubishi Lancer Evo6

1

21

22

Karaduman Rally Team

Özhan Karaduman

Ahmet Buzlukçuoğlu

Peugeot 206

4

22

23

Karaduman Rally Team

Osman Pozan

Ayhan Ertuğrul

Peugeot 206

4

23

24

Bilgimer Rally Team

İlke Koçak

Ümit Koçak

Mitsubishi Lancer Evo9

1

24

25

Salih Çelikkaya

Salih Çelikkaya

İbrahim Çelikkaya

Mitsubishi Lancer Evo10

1

25

26

Bilgimer Rally Team

Buse Bilgimer

Sabahittin Dağlı

Mitsubishi Lancer Evo9

1

26

27

Chagla Racing Team

Yaz Muratoğlu

Tanem Özdenya

Canam Maverick

R

27

28

Bilgimer Rally Team

Pembe Kaplan

Emel Koçak

Honda Civic

4