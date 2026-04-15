Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) 2026 sezonuna ikinci yarışla devam ediyor. Basel Holding’in ana sponsorluğunda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da Ralli, Sprint ve Tırmanma olmak üzere 3 şampiyona gerçekleştirecek olan kurum, sezonun ikinci yarışını Chagla Car Care sponsorluğunda gerçekleştiriyor. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Chagla Car Care’ın yarış sponsorluğunun yanı sıra; Polaris, Genpower, GoPro, Limon, doill, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Sami Doğan Motors, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Food&Drink ve Basel Energy de organizasyona katkı koyuyor.

YARIŞ, HAMİTKÖY’DE OLACAK

2026 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası ikinci yarışı, Lefkoşa Organize Sanayi bulunan Chagla Car Care önünden pazar sabahı 10.30’da start alacak. 11.00’den itibaren Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu, Hamitköy bölgesinde hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez start alacaklar. 9 kilometre uzunluğunda hazırlanan etap Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi yanından başlayacak. Köprü altından çevre yolunun kuzeyine geçip Çevre yolu sanayi çemberi üzerinde bulunan seyirci noktasında etap son bulacak. 11.00-15.00 arası devam edecek olan ralli, takribi 15.30’da yine Chagla Car Care önünde yapılacak ödül töreni ile tamamlanacak.

27 EKİP KAYIT YAPTIRDI

27 ekibin yarışacağı sezonun ikinci yarışında 2 ekip VW Polo GTI Rally2 ile ve 6 ekip Skoda Fabia RS Rally2 ile yarışa katılacak. Böylece toplam 8 ekip Sınıf 2’de mücadele edecek. Canam marka SSV araçların birincilik mücadelesi 4 ekiple olacak. 6 kadın sporcunun da katılacağı yarışta 9 ekip Sınıf 1’de, 5 ekip sınıf 4’te ve 1 ekip Sınıf N’de mücadele edecek.

2026 RALLİ KUPASI ÖMER YILDIZ ANISINA YAPILACAK

Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski ralli şampiyonumuz Ömer Yıldız anısına bu sezon Ralli Kupası, “2026 Ömer Yıldız Ralli Kupası” adıyla yapılacak. Çok erken kaybettiğimiz şampiyonumuz adı ayrıca bu yarışta etabın adı olarak belirlendi.

Program:

Start Seremonisi: 10.30 (Chagla Car Care)

Deneme: 11:00

İlk Etap: 12:30

İkinci Etap: 14:00

Kayıt listesi: