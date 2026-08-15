Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri T.D.K. ile isminin baş harfleri dün M.B. mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesinde görevli Buğra Ulu mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 11 Ağustos 2026 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı birin tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde ile sentetik cannabnoid türü uyuşturucu madde içeren 1 adet kağıt parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı 2’nin tasarrufunda ise sentetik cannabnoid türü uyuşturucu madde içeren 3 adet kağıt parçası, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet cam pipo ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet makas bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlı T.D.K’nin sabıkasız biri olduğunu ifade ederken, zanlı M.B.’nin sabıkaları ve askıda iki adet davası bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı T.D.K’nin uygun bir teminata bağlanmasını, zanlı M.B.’nin ise tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlı T.D.K'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi. Yargıç, zanlı M. B.'nin ise 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.