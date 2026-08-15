Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesindeki Metropol Süpermarket’te Zhanerke Abdrazakova isimli genç kadını bıçakla ağır yaralayan, aynı bıçakla intihara teşebbüs eden Mehmet Batuhan Kuru dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Ersan Yanal zanlının “taammüden katle teşebbüs, ağır yaralama, kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının 2026 yılı Ocak ayında tanıştığı Z.A. ile Türkiye’de kısa bir süre birliktelik yaşadığını, gece kulübünde çalışmasını istemediği ve onunla bir gelecek kurmak istediği gerekçesiyle Abdrazakova’nın KKTC’ye yeniden gelip, bir gece kulübüyle yeniden kontrat yapması üzerine bir arkadaşıyla 30 Temmuz’da ülkeye geldiğini söyledi.

Polis, zanlının görüştüğü Abdrazakova’nın yeniden birliktelik teklifini kabul etmemesi üzerine 3 Ağustos sabahı Havalimanı’na gittiği ancak Zhanerke Abdrazakova’nın alışverişe çıktığını öğrenmesi üzerine ülkeden ayrılmayarak, geri döndüğünü açıkladı. Polis, zanlının Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gittiğini, bir dükkandan bıçak aldığını, daha sonra markette olduğunu bildiği Abdrazakova’nın peşine düştüğünü, genç kadını saat 11.45 sıralarında bir market içerisinde 23 santimlik bıçakla çeşitli yerlerinden öldürmek kastıyla defalarca bıçakladığını açıkladı. Polis, zanlının tepkiler üzerine marketteki vatandaşları kendisinden uzak tutmak için aynı bıçakla kendisini yaraladığını belirtti. Polis zanlının olay yerinde baygınlık geçirdiğini hem zanlının hem genç kadının hastaneye kaldırıldığını kaydetti. Polis, genç kadının entübe edildiğini, şimdiye kadar üç kez ameliyata alındığını, dün yapılan ameliyatta başında bıçağın parçasının bulunduğunu açıkladı.

Polis, olay yerinde yapılan incelemede birçok materyalin emare alındığını kaydetti. Polis, zanlıya ait bir, genç kadına ait iki adet cep telefonunun da emare alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti. Polis, zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiğini, Abdrazakova ile tanıştığı günden olay gününe kadar olan süreci anlattığını, bu ifadenin teyit tekzibinin sürdüğünü kaydetti. Polis, mesele kapsamında 60’ın üzerinde ifade temin edildiğini, zanlıdan ve müştekiden alınan kan örneklerinin Ankara’ya gönderildiğini söyledi. Polis, parmak izlerinin, cep telefonlarının incelemeye gönderildiğini, sonucun beklediğini de kaydetti. Polis, ayrıca zanlıyla birlikte ülkeye gelen ve 3 Ağustos’a Türkiye’ye dönen bir şahıstan ifade temin edileceğini söyledi. Polis, genç kadının durumunun kritik olduğunu, olayın her an planlı cinayete dönüşebileceğini, bu nedenle zanlıya henüz dava okunmadığını açıkladı. Polis, zanlının İstanbul’da yaşadığını, muhasebecilik yaptığını, KKTC ile bir bağı olmadığını söyledi.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin temmuz ayında Abdrazakova ile görüşmeyi kestiğini, Abdrazakova’nın kendisini aradığını, patronlarından işkence ve şiddet gördüğünü söylediğini, zanlının ona yardım etmek için ülkeye geldiğini iddia etti. Savunma, zanlının İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğünü, ilaç kullandığını da iddia ederken, duygularıyla da oynandığını söyledi.

Savcı Şayan Ergüden, olayın toplum içerisinde ve kameralar önünde yaşandığını, infial yarattığını, müştekinin hayatta olduğunu, zanlının tutuksuz yargılaması halinde genç kadın için tehlike oluşturabileceğini, ayrıca işlenen suçların müebbet hapis öngördüğünü belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, yaşanan olayın vahametine değinerek, zanlının 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.