Lefkoşa’da meydana gelen bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık, sahtekarlıkla para temini, sahte banka ödeme emri düzenlenme suçlarıyla ilgili tutuklanan isminin baş harfleri M.A.M. ile B.S. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Bora Çelebi mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 5 Ağustos 2026 tarihinde sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden araç kiralayan ve 317 bin TL ödeme yapan bir şahsın polise gelerek, dolandırıldığını söylemesi üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, şikâyet üzerinde başlatılan soruşturmada müştekinin ödediği paranın önce B. S.’nun ardından M.A.M.’in hesabına gönderildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, M. A.M’in 10 Ağustos tarihinde tutuklandığını, cep telefonunun emare alındığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, B. S’nun ise 11 Ağustos’ta tutuklandığını, iki adet cep telefonunun emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, her ikisinin de tıp fakültesi öğrencisi olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmalarına, 80 bin TL nakit teminat yatırmalarına birer kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.