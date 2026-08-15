Girne’de 6 Ağustos tarihinde Gazi Osman Paşa Caddesi üzerindeki bir otoparkta meydana gelen cinayet soruşturması kapsamında tutuklanan isminin baş harfleri R.A., A.G. ve R.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Nizam Allanazarov’un öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların cinayetle bağlantılarının tespit edilmediği belirtilirken, yapılan soruşturmada farklı suçlar ortaya çıktı.

Girne Özel Soruşturmalar biriminde görevli polis memuru İbrahim Varol, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını söyledi.

Polis, Allanazarov’un aracında bulunan uyuşturucu maddeyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü, zanlıların tasarrufunda da uyuşturucu madde tespit edildiğini kaydetti.

Muhaceret kontrollerinde zanlı R.K.’nin 2023 yılından bu yana KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun da tespit edildiği belirtildi.

Zanlıların, cinayet suçundan değil; uyuşturucu madde tasarrufu ve KKTC’de ikamet izinsiz bulunma suçlarından yargılanacağı ifade edildi.

Polis, soruşturmanın tamamlanabilmesi amacıyla zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın tamamlanabilmesi için zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.