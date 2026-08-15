Girne Beylerbeyi’nde bir otel odasında uyuşturucu bulunduğuna dair alınan ihbar üzerine Narkotik ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 51 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap, 5 gram methamfetamin, hassas terazi ve cam pipo ele geçirildi.

Polisin otel odasında gerçekleştirdiği aramada, farklı noktalara gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu olduğuna inanılan hapın yanı sıra 5 gram methamfetamin bulundu.

Aramada ayrıca uyuşturucuların tartılmasında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ile cam pipo da ele geçirildi.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Göksen, mahkemede verdiği bilgide, zanlıların kaldığı otel odasında yapılan aramada, 19 adet uyuşturucu olduğuna inanılan renkli hap, folyo içerisinde sarılı 18 adet renkli hap, folyo içerisinde yaklaşık 5 gram methamfetamin, kağıt içerisinde 14 adet renkli hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet cam pipo ele geçirildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı B.G. ve N.P.’nin, uyuşturucu madde methamfetamin alma, verme ve tasarruf ile İlaç ve Eczacılık Yasası’na aykırı hareket suçlarından tutuklandığını söyledi.

Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten polis, soruşturmanın yürütülebilmesi amacıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi’nde görüşülen davada Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın yeni başladığına dikkat çekerek, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

