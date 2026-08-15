Lefkoşa’da meydana gelen “suç gelirini aklama, başkasının kimliğine bürünme, sahtekarlıkla para temini, sahte banka ödeme emri düzenlenmesini tahrik etme ve bilişim sistemleri aracılığı ile dolandırıcılık” suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri E. Z. A. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Orçun Özbaylı mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 3-4 Ağustos 2026 tarihleri arasında, sahtekarlık ve dolandırmak kastıyla başkasına ait kendi kullanımında bulunan Hepi Cüzdan uygulaması üzerinden, Lefkoşa ve Girne’de iki ayrı kuyumcudan 234 bin liralık altın aldığını, bu altınları başka kuyumculara satıp nakde çevirdiğini söyledi.

Polis, zanlının nakit paraları ATM üzerinden kendi hesabına ekleyip, daha sonra başkalarına gönderdiğini, bu işlemler için 10 bin lira komisyon aldığını açıkladı. Polis, yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada zanlının havalimanından çıkış yaparken tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis, zanlının üzerinde iki adet cep telefonu, banka kartları, sim kart bulunarak emare alındığını ve incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis, Girne ve Lefkoşa’da 29 adet kredi kartı slibinin emare alındığını, ifadeler temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının telefonunda birçok numara ve başkalarına ait kredi kartı bilgilerini tespit ettiklerini de söyledi. Polis, soruşturma kapsamında zanlının her işlemde başla telefon numarası kullandığını belirlediklerini ve bunların kimlere ait olduğunu inceleyeceklerini açıkladı. Polis, sorutmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok zengin bir iş adamı olduğunu, ülkeye her gelişinde 9 milyon liralık harcama yaptığını, polisin telaffuz ettiği rakamlara tenezzül etmeyeceğini iddia etti. Zanlı, “Buraya tatile geldim, arkadaşım kartını verdi, alışveriş yapmamı rica etti” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.