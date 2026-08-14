Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “Emanetçi Tarafından Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından yargılanan Mustafa Mertsoylu hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Gülay Uğur'dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu. Başkan, sanığın 2020 yılında bir şahıstan KKTC vatandaşı olması için yardım edeceğini söyleyerek, 6 bin TL aldığını söyledi.

Başkan, sanıkla ilgili şikâyetin 6 Ocak 2021’de yapıldığını, sanığın 6 Nisan 2026 tarihinde KKTC'ye giriş yaparken derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Başkan Cemaller, sanığın 4 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Nisan 2026’da cezaevinde gönderildiğini, o tarihten beri davalarını beklediğini kaydetti. Başkan, sanığın itham edildiği “Emanetçi Tarafından Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarını kabul ettiğini vurguladı. Sanığı yargılandığı her iki davadan da suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıklayan Başkan, “Emanetçi Tarafından Sirkat” suçunun 7 yıl hapis öngören, ciddi yaygın suçlardan olduğunu dile getirdi. Başkan, sanığın müştekiyi tazmin ettiğini, aldığı parayı faiziyle ödediğini, bu hususun lehine değerlendirildiğini kaydetti. Başkan, sanığın davalarını kabul etmesini, benzer sabıkasının üzerinden çok zaman geçmesini dolayısıyla sabıkasız oluşunu da lehine değerlendirdiklerini belirtti. Başkan Cemaller, tüm olgu ve emareler ışığında sanığı bir yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.