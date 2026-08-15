Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen kazanın ardından tutuklanan Emin Kebabcıoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 12 Aağustos 2026 tarihinde saat 16:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu'nun 14 -15 km'leri arasında 36 yaşındaki Melis Luman’ın yönetimindeki VP 156 plakalı salon araç ile Lefkoşa’ya seyrettiği sırada Akdağ Mevkiine geldiğinde önünde aynı istikamete doğru seyreden ve lastiği patladığı gerekçesiyle yol içerinde duran 58 yaşındaki Emin Kebabcıoğlu yönetimindeki YJ 048 plakalı kamyonet aracın arka kısmına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır yaralanan VP 156 plakalı araç sürücüsü Melis Luman ile kazada hafif yaralanan VP 156 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 37 yaşındaki Cansu İçer ve YJ 048 plakalı araç sürücüsü Emin Kebabcıoğlu’nun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi. Polis, hafif yaralanan zanlının aynı gün taburcu edildiğini, durumu ağır olan Luman’ın entübe edildiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ,2 haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.