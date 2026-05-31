Başbakan Ünal Üstel, İtalya’da düzenlenecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımı’na başarılar diledi. Başbakan Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını gururla taşıyacak milli takımımıza başarılar diliyor, tüm halkımız adına kendilerine gönülden desteklerimizi gönderiyorum.” dedi.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, yıllardır uluslararası sporun dışında tutulmaya çalışılmasına rağmen yeteneğinden, özgüveninden ve üretkenliğinden hiçbir şey kaybetmediğini belirterek, “Gençlerimiz özellikle spor alanında önlerine çıkarılan engeller ne kadar büyük olursa olsun, başarılarıyla var olduklarını göstermeye ve dünyaya ulaşmaya devam etmektedir” dedi.

Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti A Milli Futbol Takımımızın İtalya’da düzenlenecek CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda yer alacak olmasını yalnızca sportif aktivite olarak değil, halkımızın uluslararası görünürlüğü, gençlerimizin dış temas eksikliğinin giderilmesi açısından da değerli bir adım olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sporun, insanları, toplumları ve kültürleri buluşturan evrensel bir dil olduğunu belirten Üstel, “CONIFA çatısı altında yapılacak bu organizasyon da gençlerimize farklı halklarla tanışma, dostluklar kurma, tecrübelerini paylaşma ve aynı sıkıntıları yaşayan topluluklarla kendi kimliklerini dünyaya anlatma fırsatı sunacaktır.” dedi.

Üstel, “Sahaya çıkacak her futbolcumuz, Kıbrıs Türk halkının azmini, karakterini ve mücadele gücünü de temsil edecektir. Bu bakımdan milli takımımızın ortaya koyacağı her çaba, her mücadele ve her başarı hepimiz için ayrı bir anlam taşıyacaktır.” ifadelerini kullandı.

Başta Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu olmak üzere, federasyon yönetimine, teknik ekibe, futbolculara ve kafilede görev alanlara teşekkür eden Üstel, “Turnuva boyunca ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağını gururla taşıyacak milli takımımıza başarılar diliyor, tüm halkımız adına kendilerine gönülden desteklerimizi gönderiyorum.” dedi.